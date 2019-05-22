Прокляте місце: під Києвом знайшли поворот, де постійно відбуваються ДТП

Під Києвом виявили поворот, який жителі місцевих селищ називають "проклятим місцем". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Поворот на трасі під Києвом поблизу сіл Тарасівка, Юр'ївка та Віта-Поштова вважається особливо небезпечним. Місцеві називають його "проклятим", так як аварії там відбуваються практично щодня. Уздовж траси біля цього повороту скрізь валяються уламки автомобілів і понівечені частини транспорту.

За останні 12 місяців на цьому повороті сталося 48 ДТП, в яких важко травмовані дев'ятеро осіб і дві людини загинули. Як пояснили в поліції, основна причина аварій – це перевищення допустимої швидкості, незважаючи на те, що стоять попереджувальні знаки.

У Міністерстві регіонального розвитку вирішили зайнятися цією проблемою і перебудувати небезпечні ділянки дороги для того, щоб зробити їх безпечними. Для цього будуть розроблені відповідні документи для нового проекту, що дозволить протягом кількох років виправити ситуацію на десятках поворотах і ділянках доріг.

Під Києвом знайшли "проклятий поворот (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у жахливому ДТП під Дніпром загинув поліцейський разом з товаришем.

А також розповідали про те, що ветеран АТО разом з донькою потрапили в жахливу аварію на бульварі Дружби Народів у Києві.