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Прокляте місце: під Києвом знайшли поворот, де постійно відбуваються ДТП


За останній рік на цьому повороті сталося майже 50 ДТП

Під Києвом виявили поворот, який жителі місцевих селищ називають "проклятим місцем". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Поворот на трасі під Києвом поблизу сіл Тарасівка, Юр'ївка та Віта-Поштова вважається особливо небезпечним. Місцеві називають його "проклятим", так як аварії там відбуваються практично щодня. Уздовж траси біля цього повороту скрізь валяються уламки автомобілів і понівечені частини транспорту.

За останні 12 місяців на цьому повороті сталося 48 ДТП, в яких важко травмовані дев'ятеро осіб і дві людини загинули. Як пояснили в поліції, основна причина аварій – це перевищення допустимої швидкості, незважаючи на те, що стоять попереджувальні знаки.

У Міністерстві регіонального розвитку вирішили зайнятися цією проблемою і перебудувати небезпечні ділянки дороги для того, щоб зробити їх безпечними. Для цього будуть розроблені відповідні документи для нового проекту, що дозволить протягом кількох років виправити ситуацію на десятках поворотах і ділянках доріг.

Під Києвом знайшли "проклятий поворот (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у жахливому ДТП під Дніпром загинув поліцейський разом з товаришем.

А також розповідали про те, що ветеран АТО разом з донькою потрапили в жахливу аварію на бульварі Дружби Народів у Києві.

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