Може статися масовий рецидив коронавирусной інфекції: заява вчених

У 5-15% перехворілих на коронавірус людей може статися рецидив. Таку думку висунули вчені, які проаналізували перебіг захворювання в Китаї. Як з'ясувалося, в КНР більш ніж у 1% хворих спостерігався рецидив захворювання. При цьому ймовірність такого явища набагато вище.

Як повідомила директор кафедри інфекційних захворювань Першої клініки Пекінського університету Вонга Гічена, в Китаї зараз наростає страх перед можливістю повторного інфікування. Ніхто з учених не може пояснити, чому так відбувається, але вони не скидають з рахунків мінливість самих тест-систем. Про це пише Bloomberg.

"У більшості пацієнтів, у яких згодом повторно виявили коронавірус, немає ніяких симптомів. Тому потрібно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати причини такого явища", - розповіла Гічена.

Вчені пов'язують повторні позитивні результати тестів на коронавірус з залишком в організмі пацієнтів неактивних ферментів. Лікарі прийшли до такого висновку, провівши 277 повторних тестів тим, кому вдалося побороти хворобу.

Попри це, багато вчених дотримуються протилежної думки в цьому питанні. Всесвітня організація охорони здоров'я спростувала наявність доказів того, що люди, які перехворіли на коронавірусну хворобу, не можуть заразитися нею повторно.

Антитіла до коронавірусу - один з головних показників зараження у людини, саме на реагування організму на вірус SARS-CoV-2 створювали перші тести. Однак, вчені з Фуданьского університету в Китаї виявили, що не у всіх інфікованих виробляються антитіла до вірусу. Виявилося також, що рівень антитіл до коронавірусу збільшується з віком. У тих, хто одужав, у групі від 60 до 85 років в крові антитіл було в три рази більше, ніж у пацієнтів у віці від 15 до 39 років.

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