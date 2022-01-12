Ось що станеться з вашим здоров'ям, якщо постійно їсти гранат з кісточками

Медик впевнена, що насіння граната настільки корисно для організму, що його можна жувати і ковтати.

За словами доктора Гарсіа, такий метод поїдання граната (з кісточками) може максимізувати поглинання поживних речовин граната.

Чим же так корисно насіння фрукта?

Насіння граната багате поліфенолами, вітаміном С і вітаміном Е. Комбінація цих трьох інгредієнтів має сильну антиоксидантну дію.

Дослідження показали, що антиоксидантні властивості насіння граната в 3,5 рази вище, ніж у вина і зеленого чаю, і в 48 разів вище, ніж у вітаміну С і вітаміну Е.

Насіння граната може ефективно видаляти вільні радикали, захищати клітини та сповільнювати процес старіння клітин.

Деякі експерти вважають, що поліфеноли граната також можуть долати гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ), боротися з вільними радикалами в мозку і покращувати його роботу.

Крім того, насіння граната містять значну кількість клітковини, яка сприяє моториці шлунково-кишкового тракту, покращує обмін речовин, виводить токсини і дуже корисна для здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Кому гранат протипоказаний?