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Ось що станеться з вашим здоров'ям, якщо постійно їсти гранат з кісточками

Автор: Світлана Мащенко

Гранат - улюблений багатьма південний фрукт, який з'являється на полицях наших магазинів в зимовий час. Ласувати гранатом люблять і дорослі і діти, але часто виникає дилема: їсти його з кісточками або без?

На це питання відповіла американський лікар, експерт з правильного харчування Люсія Гарсіа, пише Quora.

Медик впевнена, що насіння граната настільки корисно для організму, що його можна жувати і ковтати.

За словами доктора Гарсіа, такий метод поїдання граната (з кісточками) може максимізувати поглинання поживних речовин граната.

Чим же так корисно насіння фрукта?

Насіння граната багате поліфенолами, вітаміном С і вітаміном Е. Комбінація цих трьох інгредієнтів має сильну антиоксидантну дію.

Дослідження показали, що антиоксидантні властивості насіння граната в 3,5 рази вище, ніж у вина і зеленого чаю, і в 48 разів вище, ніж у вітаміну С і вітаміну Е.

Насіння граната може ефективно видаляти вільні радикали, захищати клітини та сповільнювати процес старіння клітин.

Деякі експерти вважають, що поліфеноли граната також можуть долати гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ), боротися з вільними радикалами в мозку і покращувати його роботу.

Крім того, насіння граната містять значну кількість клітковини, яка сприяє моториці шлунково-кишкового тракту, покращує обмін речовин, виводить токсини і дуже корисна для здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Кому гранат протипоказаний?

  • При хворобах травного тракту (але без кісточок можна),
  • Людям з низьким тиском, щоб не знизити його ще більше.
  • Дітям до двох років.
  • При алергії та індивідуальній непереносимості.

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