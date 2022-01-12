Ось що станеться з вашим здоров'ям, якщо постійно їсти гранат з кісточками

Гранат - улюблений багатьма південний фрукт, який з'являється на полицях наших магазинів в зимовий час. Ласувати гранатом люблять і дорослі і діти, але часто виникає дилема: їсти його з кісточками або без?
На це питання відповіла американський лікар, експерт з правильного харчування Люсія Гарсіа, пише Quora.
Медик впевнена, що насіння граната настільки корисно для організму, що його можна жувати і ковтати.
За словами доктора Гарсіа, такий метод поїдання граната (з кісточками) може максимізувати поглинання поживних речовин граната.
Насіння граната багате поліфенолами, вітаміном С і вітаміном Е. Комбінація цих трьох інгредієнтів має сильну антиоксидантну дію.
Дослідження показали, що антиоксидантні властивості насіння граната в 3,5 рази вище, ніж у вина і зеленого чаю, і в 48 разів вище, ніж у вітаміну С і вітаміну Е.
Насіння граната може ефективно видаляти вільні радикали, захищати клітини та сповільнювати процес старіння клітин.
Деякі експерти вважають, що поліфеноли граната також можуть долати гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ), боротися з вільними радикалами в мозку і покращувати його роботу.
Крім того, насіння граната містять значну кількість клітковини, яка сприяє моториці шлунково-кишкового тракту, покращує обмін речовин, виводить токсини і дуже корисна для здоров'я шлунково-кишкового тракту.
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