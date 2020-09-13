Відбувається страшне: у Мінську невідомі в масках викрадають людей прямо на вулиці (відео)

Люди в чорному без розпізнавальних знаків викрадають людей прямо на вулицях міста
Протести в Білорусі тривають з 11 серпня. У неділю, 13 вересня, в центрі Мінська невідомі в масках без розпізнавальних знаків почали викрадати людей прямо на вулиці. Також тривають офіційні затримання.
Як повідомляється в Telegram-каналі "Чай з малинавым варэннеем", 13 вересня в Мінську проходить чергова акція протесту проти Олександра Лукашенка. Силовики продовжують поодинокі затримання в місті. Також ОМОН проводить огляд протестувальників на предмет заборонених предметів.
"У Мінську міліція переглядає сумки у людей, повідомляють що почалися поодинокі затримання", - йдеться в повідомленні.
Пізніше в співтоваристві з'явилося відео того, як група невідомих у балаклавах викрали мінчанина, який чинив опір затриманню. Викрадачі не мали жодних розпізнавальних знаків і просто закинули протестувальника в чорний автомобіль.
"Збройні формування без відзнак повернулися на вулиці й нападають на людей", - йдеться у підписі до опублікованого відео.
12 вересня в Мінську було затримано 112 осіб за добу, пишуть місцеві ЗМІ.
Нагадаємо, що раніше у Білорусі відкрили справу проти опозиціонера Кравцова.
Також ми писали, що МЗС вважає некоректними порівняння ситуації в Білорусі з Україною.