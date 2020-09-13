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Відбувається страшне: у Мінську невідомі в масках викрадають людей прямо на вулиці (відео)

Білорусь, Мінськ, Неділя 13 вересня 2020 14:57
Відбувається страшне: у Мінську невідомі в масках викрадають людей прямо на вулиці (відео)
У Мінську невідомі в масках викрадають людей прямо на вулиці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Люди в чорному без розпізнавальних знаків викрадають людей прямо на вулицях міста

Протести в Білорусі тривають з 11 серпня. У неділю, 13 вересня, в центрі Мінська невідомі в масках без розпізнавальних знаків почали викрадати людей прямо на вулиці. Також тривають офіційні затримання.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Чай з малинавым варэннеем", 13 вересня в Мінську проходить чергова акція протесту проти Олександра Лукашенка. Силовики продовжують поодинокі затримання в місті. Також ОМОН проводить огляд протестувальників на предмет заборонених предметів.

"У Мінську міліція переглядає сумки у людей, повідомляють що почалися поодинокі затримання", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в співтоваристві з'явилося відео того, як група невідомих у балаклавах викрали мінчанина, який чинив опір затриманню. Викрадачі не мали жодних розпізнавальних знаків і просто закинули протестувальника в чорний автомобіль.

"Збройні формування без відзнак повернулися на вулиці й нападають на людей", - йдеться у підписі до опублікованого відео.

12 вересня в Мінську було затримано 112 осіб за добу, пишуть місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше у Білорусі відкрили справу проти опозиціонера Кравцова.

Також ми писали, що МЗС вважає некоректними порівняння ситуації в Білорусі з Україною.

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