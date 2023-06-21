Программа Рината Ахметова по помощи детям-сиротам обновляет базу детей впервые с начала войны

Так, с 20 по 23 июня съемочная группа программы работает в детских заведениях Закарпатской области, которая до сих пор принимает большое количество эвакуированных детей. Команда уже посетила областной дом ребенка в городе Свалява - там находится около 50 детей, подлежащих усыновлению, опеке и попечительству.

Каждая такая фотография очень важна, ведь с начала полномасштабной войны возможности для обновления анкет детей были значительно ограничены. В базу будут добавлены фото и видео с детьми, которые подлежат усыновлению, опеке и попечительству или могут быть приняты в детский дом семейного типа (ДБСТ) или в приемную семью.

Программа благодарит руководство и работников КНП "Областной дом ребенка" Закарпатской области за помощь в проведении съемки в заведении, а также руководительницы Закарпатской областной службы по делам детей Светлане Якимелиной.

Новые фотографии детей в скором времени появятся на портале по ссылке akhmetovfoundation.org/children