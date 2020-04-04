Прогнози про перемогу над коронавірусом: експерти прояснили важливий момент

Коронавірус 2020 в Україні продовжує поширюватися. На думку експертів, даних про кількість тих, що заразилися, і про кількість тих, що видужали недостатньо для того, щоб спрогнозувати спад епідемії в країні.

Це пов'язано з тим, що немає тенденції зростання виявлення хворих. Наприклад, у Китаї лікарі пішли на ризикований крок і почали ставити діагноз на основі рентгена і КТ. Про це інформує "Сьогодні".

"Коли беруть мазки для тестів, то потрібні добу-дві, щоб обробити їх, тоді йде зростання. Потім потужності до якогось рівня росли і робилося більше тестів. Саме в Китаї відбувся великий стрибок через те, що лабораторії не справлялися з кількістю можливих хворих і вони не могли обробити всі аналізи. Тому лікарі вирішили на основі рентгена і КТ ставити діагноз без тестів ПЛР. І буквально за день кілька десятків тисяч хворих зарахували до списку заражених коронавірусом", - говорить медик та популяризатор науки Леонід Більченко.

За словами експерта, в Італії все сталося інакше саме тому, що медики не ризикнули. Через це замість збільшення кількості діагностованих заражених, збільшувалася кількість смертей. У даний момент графік вже почав згладжуватися, проте не так швидко, як того хотілося.

"Коли почне зростати кількість тих, хто одужав, і щоденна кількість смертей почне падати в порівнянні з попереднім днем, тоді ми можемо робити позитивні висновки", - резюмував Леонід Більченко.

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