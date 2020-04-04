ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прогнози про перемогу над коронавірусом: експерти прояснили важливий момент

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 11:31
Прогнози про перемогу над коронавірусом: експерти прояснили важливий момент
Коронавірус 2020 - коли Україна зможе робити прогнози про перемогу (РБК-Україна)

Коронавірус 2020 відступить не так скоро, як хотілося б українцям

Коронавірус 2020 в Україні продовжує поширюватися. На думку експертів, даних про кількість тих, що заразилися, і про кількість тих, що видужали недостатньо для того, щоб спрогнозувати спад епідемії в країні.

Це пов'язано з тим, що немає тенденції зростання виявлення хворих. Наприклад, у Китаї лікарі пішли на ризикований крок і почали ставити діагноз на основі рентгена і КТ. Про це інформує "Сьогодні".

"Коли беруть мазки для тестів, то потрібні добу-дві, щоб обробити їх, тоді йде зростання. Потім потужності до якогось рівня росли і робилося більше тестів. Саме в Китаї відбувся великий стрибок через те, що лабораторії не справлялися з кількістю можливих хворих і вони не могли обробити всі аналізи. Тому лікарі вирішили на основі рентгена і КТ ставити діагноз без тестів ПЛР. І буквально за день кілька десятків тисяч хворих зарахували до списку заражених коронавірусом", - говорить медик та популяризатор науки Леонід Більченко.

За словами експерта, в Італії все сталося інакше саме тому, що медики не ризикнули. Через це замість збільшення кількості діагностованих заражених, збільшувалася кількість смертей. У даний момент графік вже почав згладжуватися, проте не так швидко, як того хотілося.

"Коли почне зростати кількість тих, хто одужав, і щоденна кількість смертей почне падати в порівнянні з попереднім днем, тоді ми можемо робити позитивні висновки", - резюмував Леонід Більченко.

Нагадаємо, що Супрун пояснила, як перестати панікувати через коронавірус.

Ми писали, що коронавірус виявили у працівника "Укроборонпрому".

Карантин в Україні: за які порушення поліція може складати протоколи В Ухані знайшли коронавірус у 15% кішок
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся