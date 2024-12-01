Профилактика ВИЧ. Что такое PrEP и как его получить в Украине

Что такое PrEP

PrEP (сокращение от английского "pre-exposure prophylaxis") - это антиретровирусные препараты, которые принимают до момента рискованного контакта по инфицированию ВИЧ, то есть к интимной близости/половому акту. Вместе с презервативом PrEP уменьшает риск инфицирования ВИЧ до 99%. Другими словами, это как своеобразная "вакцина" против ВИЧ, создающая защитный барьер в организме.

Отметим, что, по данным Центра общественного здоровья, в 2024 году более восьми тысяч украинцев принимали доконтактную профилактику PrEP для дополнительной защиты от ВИЧ.

Кому нужен PrEP

PrEP рекомендуется:

сексуальным партнерам людей, живущих с ВИЧ

мужчинам, практикующим секс с мужчинами

людям, оказывающим сексуальные услуги за вознаграждение

людям, употребляющим наркотические средства инъекционно

тем, кто не знает о ВИЧ-статусе своего сексуального партнера.

В Украине доконтактная профилактика доступна в таблетированной форме, и в некоторых пилотных регионах - в инновационной инъекционной форме, что позволяет выбрать каждому удобный для себя вариант, поскольку они имеют разные схемы приема.

Важно знать, что PrEP подходит только людям с ВИЧ-отрицательным статусом, поэтому перед назначением и приемом нужно будет пройти обследование на ВИЧ.

Также следует отметить, что PrEP не защищает от других инфекций, передающихся половым путем, таких как гонорея или сифилис.

Как и где можно получить PrEP

Во многих странах, в том числе в Украине, PrEP доступен бесплатно или по сниженной цене.

Чтобы его получить, нужно обратиться к врачу-инфекционисту в областной Центр профилактики и борьбы со СПИДом или кабинет "Довіра" по месту жительства.

Затем - пройти обследование ВИЧ и другие заболевания, передающиеся половым путем. Если все анализы в норме, врач выдаст вам препарат.

Для получения более подробной информации вы можете посетить сайт Центра общественного здоровья Украины.

Также в чат-боте "REACH 95: Тестируйся сам" координатор по социальной работе может проконсультировать вас о том, где именно в вашем городе есть Центр профилактики и борьбы со СПИДом, а также помочь разобраться, нужен ли вам PrEP. При этом сохраняется анонимность.