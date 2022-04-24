Проїзд і житло безкоштовне: в Росії на війну заманюють оголошеннями на стовпах

У Росії намагаються всіма способами залучити чоловіків до подальшого нападу на Україну. Так, на стовпах в деяких містах РФ вже почали з'являтися "привабливі" оголошення.

"Колись це звучало як анекдот, за поребриком це стало реальністю. епер контрактників для "незламної і легендарної" набирають по оголошеннях, розклеєних на стовпах", - написали в мережі.

"Раніше там висіли пропозиції про роботу для двірників, вантажників, різноробочих. Ось і тут для здобувача "освіта не потрібна". Правильно, навіщо гарматному м'ясу диплом? Хороша пропозиція: позбутися боргів і кредитів шляхом перетворення на перегній", - додали автори фото.

У Росії оголошують контрактників за оголошенням