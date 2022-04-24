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Проїзд і житло безкоштовне: в Росії на війну заманюють оголошеннями на стовпах

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Росія, Неділя 24 квітня 2022 14:13
Проїзд і житло безкоштовне: в Росії на війну заманюють оголошеннями на стовпах У Росії зазивають чоловіків на війну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії намагаються всіма способами залучити чоловіків до подальшого нападу на Україну. Так, на стовпах в деяких містах РФ вже почали з'являтися "привабливі" оголошення.

Про це повідомляє в мережі радник глави МВС Антон Геращенко.

"Колись це звучало як анекдот, за поребриком це стало реальністю. епер контрактників для "незламної і легендарної" набирають по оголошеннях, розклеєних на стовпах", - написали в мережі.

"Раніше там висіли пропозиції про роботу для двірників, вантажників, різноробочих. Ось і тут для здобувача "освіта не потрібна". Правильно, навіщо гарматному м'ясу диплом? Хороша пропозиція: позбутися боргів і кредитів шляхом перетворення на перегній", - додали автори фото.

Проїзд і житло безкоштовне: в Росії на війну заманюють оголошеннями на стовпахУ Росії оголошують контрактників за оголошенням

Як ми раніше писали, в російському дитсадку смілива мати вступила в бій з "зомбі" - вихователями.

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