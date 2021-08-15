Продукти-вороги: що категорично не можна поєднувати в одній тарілці

Огірки та помідори

Ви здивуєтеся, але поєднувати ці два овочі небажано, оскільки огірок – лужний, а помідор – кислотний. У поєднанні один з одним вони призводять до утворення солей в організмі. І перетравлюються вони в шлунку по-різному. Для огірка виділяються кислоти, а помідор за цей час встигає забродити, а в поєднанні ці процеси призводять до метеоризму.

Фрукти після овочів або каш

У фруктах міститься цукор, і перетравлюються вони дуже швидко. А ось каші та овочі перетравлюються довго. Якщо відразу після основного обіду з каш і овочів поїсти фрукти, то процес перетравлення сильно сповільнюється і це веде до тяжкості в шлунку.

М'ясо і бобові

В цьому випадку поєднується відразу два білки - рослинний і тваринний. А це сильно ускладнює травлення, бо процес перетравлення в шлунку різний. Якщо з'їсти блюдо з м'ясом і бобовими, то відчуття тяжкості в шлунку забезпечено.

Макарони та томатний соус

Макарони - це крохмалистий вуглевод, а томатний соус - кислотний продукт. Перетравлення відбувається в різному темпі й після вживання в шлунку починається процес бродіння, який може привести до здуття і розладу.

Молочна каша і свіжий сік

У соках є кислоти, які руйнують фермент, що відповідає за перетравлення крохмалів в злаках. Кислота молоко перетворює у сирну масу, потім - в слизову речовину, яка дуже важке для травлення. Соки потрібно пити не раніше, ніж через 40 хвилин після сніданку.

Сир і яйця

У сирі міститься молочний білок, який в поєднанні з яйцями часто призводить до здуття живота. Ці продукти переробляються різними ферментами в шлунку і може знадобитися часу для цього у два рази більше.

М'ясо і диня

Диню не можна поєднувати з багатьма продуктами, і дієтологи рекомендують її вживати через годину після основного прийому їжі. У ній багато цукру і крохмалю. У поєднанні з тваринним білком в м'ясі ці два продукти призведуть до перевантаження травної системи, болів в животі та розладу кишківника.

Банани та молоко

Банановий коктейль з молоком – що може бути смачніше? Але таке поєднання вжене ваш шлунок в печаль, через те, що поєднувати білок, фруктозу і крохмаль категорично протипоказано.

Йогурт з фруктами

Фрукти - джерело кислоти, йогурт - кисломолочний продукт, з лактозою. У поєднанні один з одним вони уповільнюють травлення, змінюють кишкову флору і можуть привести до утворення токсинів і слизу.