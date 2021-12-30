Ці продукти не варто їсти, якщо ви хочете схуднути: відмовтесь від них

За словами дієтолога Джинань Банна, білий хліб - один із головних ворогів для тих, хто хоче схуднути. Все тому, що він не наситить надовго, бо у ньому немає клітковини. Тому людина почне споживати більше калорій ніж потрібно.

Тому фахівець рекомендує краще їсти цільнозерновий хліб.

Фахівець застерегла від вживання страв, що смажаться у великій кількості олії або у фритюрі.

"Смажені продукти дуже калорійні, а ви гладшаєте, коли споживаєте більше калорій, ніж спалюєте", - сказала вона.

Вчені дослідили, що людям із генетичною схильністю до ожиріння смажені страви особливо шкідливі.

До того ж замінники цукру можуть стати на заваді до ідеальної фігури, хоча технічно не містять калорій.

"Важливо розуміти, що навіть якщо в замінниках немає калорій, вони все одно підвищують рівень глюкози в крові, а це може заважати схудненню", - вважає Коулман.

Окрім того, під час схуднення слід уникати продуктів із низьким вмістом клітковини, таких як білий хліб, рисові хлібці та картопляні чіпси.