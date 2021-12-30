Ці продукти не варто їсти, якщо ви хочете схуднути: відмовтесь від них
У період новорічно-різдвяних свят люди прагнуть не набрати зайвих кілограмів. Тому дієтолог зі США назвали найшкідливіші продукти для тих, хто прагне схуднути
Так, важливо відмовитись від білого хліба, смажених у фритюрі продуктів, замінників цукру та продуктів із малим вмістом клітковини, повідомляє Eat This, Not That!
За словами дієтолога Джинань Банна, білий хліб - один із головних ворогів для тих, хто хоче схуднути. Все тому, що він не наситить надовго, бо у ньому немає клітковини. Тому людина почне споживати більше калорій ніж потрібно.
Тому фахівець рекомендує краще їсти цільнозерновий хліб.
Фахівець застерегла від вживання страв, що смажаться у великій кількості олії або у фритюрі.
"Смажені продукти дуже калорійні, а ви гладшаєте, коли споживаєте більше калорій, ніж спалюєте", - сказала вона.
Вчені дослідили, що людям із генетичною схильністю до ожиріння смажені страви особливо шкідливі.
До того ж замінники цукру можуть стати на заваді до ідеальної фігури, хоча технічно не містять калорій.
"Важливо розуміти, що навіть якщо в замінниках немає калорій, вони все одно підвищують рівень глюкози в крові, а це може заважати схудненню", - вважає Коулман.
Окрім того, під час схуднення слід уникати продуктів із низьким вмістом клітковини, таких як білий хліб, рисові хлібці та картопляні чіпси.
Раніше ми повідомляли, що при поєднанні цих продуктів викликає проблеми зі шлунком.
Також ми писали, що вчені назвали популярні продукти, які викликають рак.