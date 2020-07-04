Ці продукти руйнують печінку: ризик ожиріння і розвитку хронічних хвороб

Печінка в організмі людини виконує одну з найважливіших функцій і дуже важливо стежити за її здоров'ям. Найзгубнішу та руйнівну дію на роботу печінки має раціон харчування.

Медики назвали продукти, які вбивають роботу печінки та негативно впливають на здоров'я людини. Про це пише видання Medical News Today.

Нормальна робота печінки має велике значення для здоров'я людини й при виникненні збоїв можливі серйозні проблеми зі здоров'ям. Лікарі стверджують, що правильне харчування допоможе не тільки знизити імовірність розвитку хронічних хвороб, але і при їх наявності – істотно знизити ризик розвитку загострень.

Печінка категорично не любить жирні харчові продукти, зокрема – фаст-фуд, копченості, картоплю фрі та смажене м'ясо. Особливо шкідливі снеки – чипси, сухарики, напівфабрикати.

В цей перелік варто включити всі продукти з великим вмістом крохмалю – хліб, макарони, печиво, тістечка або випічка. Особливо згубні для печінки кондитерські вироби з великим вмістом цукру.

Високий рівень інсуліну, підвищує кров'яний тиск і знижує рівень "хорошого" холестерину, і у результаті розвивається метаболічний синдром.

Всі ці процеси ведуть до стану "жирної печінки". Також дієтологи рекомендують зменшити кількість солі в їжі, уникати вживання консервованого м'яса або овочів.

Саме згубний вплив на здоров'я печінки мають алкогольні напої та куріння. Всі шкідливі речовини потрапляють в кров з органів дихання, але проходять вони через гепатоцити – структурні одиниці печінки, які повинні знешкодити їх і випустити вже безпечними для організму. Постійне навантаження на гепатоцити веде до того, що життєво важливий орган зношується швидше.

Печінка працює як фільтр в організмі людини та пропускає тільки корисне, але якщо вона пошкоджена алкоголем, вірусами або хімічними речовинами, то боротися з токсинами вона не в змозі.

Якщо у вас з'явилася хронічна втома, болі в животі, зміни в калі або сечі, нудота і набряклість, то варто звернутися до лікаря і перевірити роботу печінки.

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