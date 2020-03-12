Ці продукти допоможуть пережити епідемію коронавіруса: запасайтеся шоколадом

Лікарі назвали продукти, які повинні бути на випадок епідемії коронавірусу в Україні (колаж РБК-Україна)

Лікарі розповіли, як зробити запаси на випадок оголошення епідемії коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні став причиною оголошення карантину з 12 березня. У багатьох країнах світу також зафіксовані спалахи COVID-19, деякі країни закривають кордону на виїзд і в'їзд. Але при цьому лікарі не перестають піклуватися про благополуччя населення.

Так, нещодавно медики склали список продуктів, які повинні бути вдома у кожної родини на випадок введення глобальних карантинних заходів.

Які ж продукти потрібно мати на такий випадок? З розрахунку на 10 днів, кажуть лікарі, українцям слід заздалегідь закупити і мати в запасі наступне:

20 літрів чистої води

3,5 кг будь-якої крупи, картоплі, пластівців, хліба, макаронів і рису

2,5 кг консервованих овочів і горіхів

1,5 кг риби, м'яса, яєць

2,6 кг молока та молочних продуктів

4 кг сухофруктів і консервованих фруктів

0,4 кг масла

Крім того, фахівці рекомендують також запастися медом, цукром, борошном, бульйонними кубиками, шоколадом і печивом.

Зазначимо, що такий обсяг продуктів може задовольнити потребу дорослої людини на 10 днів при щоденному отриманні 2,2 тис. калорій. Тому, якщо мова йде про, наприклад, сім'ю з чотирьох людей, то цей список можна сміливо множити у три або чотири рази.

Також важливо пам'ятати, що всі продукти повинні зберігатися в належних умовах, які захистять їх від псування.

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