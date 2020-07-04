Продукти, які погіршують настрій: вганяють в апатію та депресію

Продукти, які ми вживаємо в їжу, здатні впливати не тільки на здоров'я і фізичний стан організму. Певний раціон також може негативно позначається на настрої людини та доводити його до стану апатії або депресії.

Як пояснюють дієтологи, є їжа для емоційного живлення і саме вона впливає на зміни настрою в людини. Як пише видання HuffPost, емоційне харчування – це циклічний процес, який спонукає людину вживати продукти для підвищення цукру в крові. Мозок людини в певний час починає вимагати підвищення рівня дофаміну. Якщо цей рівень сильно і різко падає, то людина починає відчувати себе пригніченою і засмученою.

"Така циклічність емоційного живлення часто змушує відчувати брак задоволення, почуття провини, сорому і жалю", - пояснила психолог Чи Чамберс.

Вона додала, що деякі продукти викликають підвищення рівня цукру в організмі, а після – зниження, і це призводить до млявості, занепокоєння і дратівливості.

"Регулярне і надмірне споживання продуктів з високим вмістом жиру або цукру може негативно вплинути на настрій, але помірне вживання таких продуктів може принести задоволення і комфорт деяким людям", - резюмувала психолог і назвала основні продукти, які викликають зниження настрою і депресію.

Алкоголь. Такі напої спочатку підіймають настрій, але регулярне або надмірне вживання веде до погіршення та апатії.

Сода. Солодка газована вода містить соду і цукор. Обидва продукти швидко засвоюються і викликають підвищення рівня цукру в крові. Цей рівень швидко падає і викликає млявість, занепокоєння, роздратування.

Кофеїн. Напої з кофеїном змушують мозок виділяти гормони дофамін і серотонін. У невеликих дозах кофеїн не небезпечний, але у великих – призводить до дратівливості та тривожності.

Випічка. Печиво і тістечка містять інгредієнти, які погіршують настрій, оскільки в них міститься багато цукру.

Картопля фрі. В такому блюді містяться насичені жири, рафіновані вуглеводи та багато солі. Регулярне споживання картоплі фрі викликає поганий настрій і виснаження.

Оброблені продукти. Піца, чипси, снеки, і інші продукти, які піддаються обробкам, містять рафінований цукор, насичені жири, консерванти. Вони можуть стати причиною втоми, втрати уваги та мотивації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі самі шкідливі продукти із супермаркетів.

А також розповідали про те, які продукти слід виключити з дитячого раціону.