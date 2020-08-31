Ці продукти категорично не можна їсти у спеку

Лікар-дієтолог перерахувала ряд продуктів, які не можна їсти в жарку погоду, оскільки через це можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям і організм дасть збій.

Особливо це небезпечно для тих, у кого є проблеми з дихальною і серцево-судинною системами, пише crispy.news.

Крім того, фахівець розповіла, які продукти можуть полегшити стан організму в жарку погоду, а від яких краще відмовитися.

В першу чергу, дієтолог порадила відмовитися від продуктів, що швидко псуються. Це молочні продукти з коротким терміном зберігання, м'ясо в маринаді, тартар з риби або м'яса, карпаччо.

Коли жарко, краще скоротити кількість вуглеводів, мучного, солодкого. Адже ці продукти погано впливають на судини. А спиртне і зовсім варто виключити.

Відмовитися від хліба, млинців, рису, випічки варто тим, у кого в спеку частішає пульс і болить голова.

Дієтолог рекомендує вживати в їжу те, що легко перетравлюється. Наприклад, овочі, ягоди. Але ось на фрукти через надлишок фруктози налягати не варто. Особливо тим, хто має проблеми із зайвою вагою.

"Зараз якнайкраще підійдуть смузі та фреші. Знову ж таки, хочу зробити акцент на овочеві і ягідні, а не фруктові", - розповіла експерт.

Від м'яса також варто відмовитися, коли спекотно. Замінити його варто жирною рибою, багатою вітамінами Омега-3.

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