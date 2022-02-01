Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок: перегляньте своє меню

Перший прийом їжі дуже важливий для людини, оскільки саме ця їжа дає енергетичний заряд на весь день і насичує організм корисними речовинами. Також дуже важливо, щоб сніданок був ситним.
Які продукти не варто вживати на сніданок, розповіли фахівці на Medpravda.
Якщо ви почнете свій день з тарілки готових пластівців, то ваш організм вам не скаже дякую. По-перше, всі пластівці виготовляються з рафінованого борошна з додаванням цукру. Харчових волокон і білка там майже немає.
А по-друге, після такого сніданку ви дуже швидко знову відчуєте голод. Замініть їх звичайною вівсянкою.
Сосиски, сардельки, ковбаски – все це роблять з м'ясного фаршу не найкращої якості та додають в них багато жиру, прянощів, ароматизаторів і наповнювачів. Найчастіше в них дуже багато саме жирів і натрію.
Натрій провокує підвищення артеріального тиску, а жири – "поганий" холестерин.
Замініть сосиски яйцями та натуральним йогуртом – в них повно цінного білка.
Поживна цінність такого хліба дуже мала - очищення борошна позбавляє хліб від усіх корисних речовин. А такий хліб може вдарити по здоров'ю – спровокувати стрибки цукру в крові. А це призводить спочатку до відчуття ситості, а потім до різкого почуття голоду.
Замініть його хлібом грубого помелу, бажано з яйцями та овочами.
У процесі виробництва такі соки втрачають клітковину і більшість корисних властивостей. Але в ньому повно цукру і калорій. Така звичка швидко призведе до появи зайвої ваги.
Зробіть домашній смузі - клітковина в ньому буде дуже корисна для вашого шлунка.
Уникайте таких йогуртів, оскільки в них нестача жиру замінюється цукром. І пам'ятайте, що вітаміни з молочних продуктів А і D – погано засвоюються без необхідної кількості жиру.
Замініть такий йогурт звичайним, без добавок і ароматизаторів. Відмінним вибором стане грецький - в ньому повно білка і кальцію.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати на сніданок незвичайні рисові биточки за рецептом наших бабусь.
А також розповідали про те, які продукти найкраще вибрати для правильного сніданку.