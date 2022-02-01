Ці продукти категорично не можна їсти на сніданок: перегляньте своє меню

Готові пластівці

Якщо ви почнете свій день з тарілки готових пластівців, то ваш організм вам не скаже дякую. По-перше, всі пластівці виготовляються з рафінованого борошна з додаванням цукру. Харчових волокон і білка там майже немає.

А по-друге, після такого сніданку ви дуже швидко знову відчуєте голод. Замініть їх звичайною вівсянкою.

Сосиски

Сосиски, сардельки, ковбаски – все це роблять з м'ясного фаршу не найкращої якості та додають в них багато жиру, прянощів, ароматизаторів і наповнювачів. Найчастіше в них дуже багато саме жирів і натрію.

Натрій провокує підвищення артеріального тиску, а жири – "поганий" холестерин.

Замініть сосиски яйцями та натуральним йогуртом – в них повно цінного білка.

Білий пшеничний хліб

Поживна цінність такого хліба дуже мала - очищення борошна позбавляє хліб від усіх корисних речовин. А такий хліб може вдарити по здоров'ю – спровокувати стрибки цукру в крові. А це призводить спочатку до відчуття ситості, а потім до різкого почуття голоду.

Замініть його хлібом грубого помелу, бажано з яйцями та овочами.

Готові фруктові соки

У процесі виробництва такі соки втрачають клітковину і більшість корисних властивостей. Але в ньому повно цукру і калорій. Така звичка швидко призведе до появи зайвої ваги.

Зробіть домашній смузі - клітковина в ньому буде дуже корисна для вашого шлунка.

Ароматизовані знежирені йогурти

Уникайте таких йогуртів, оскільки в них нестача жиру замінюється цукром. І пам'ятайте, що вітаміни з молочних продуктів А і D – погано засвоюються без необхідної кількості жиру.

Замініть такий йогурт звичайним, без добавок і ароматизаторів. Відмінним вибором стане грецький - в ньому повно білка і кальцію.