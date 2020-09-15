Ці продукти категорично не можна готувати у фользі: наслідки будуть важкими

Лікарі розповіли, чим саме небезпечно приготування їжі в фользі і чим її замінити. Дослідники відзначають, що люди досить часто споживають алюміній – він міститься в сирі, солі, чай, спеції. Більш того, алюміній — третій за поширеністю в біосфері елемент. Але найбільше за раз людина вживає його з їжею, приготованою в фользі. Чим небезпечна фольга і як її замінити – читайте нижче.

Лікарі відзначають, що при високій температурі обробки, наприклад, коли в алюмінієвій фользі запікають продукти, запускається процес лігування — частинки алюмінію можуть переходити в їжу. Так, разом з готовим блюдом ви можете з'їсти від 1 до 2 мг алюмінію. А якщо до запікання до їжі додати лимонний сік або прянощі, металу у неї буде ще більше. Втім, мінімальна кількість алюмінію нешкідливо для організму. Але метал має властивість накопичуватися в організмі роками і вже потім відбиватися на здоров'я людини.

Так, за даними ВООЗ, безпечне споживання алюмінію для людини — близько 40 мг на кг маси тіла в день. Разом з перерахованими продуктами, людині нескладно використати і навіть перевищити цю дозу фольги за раз.

Чим шкідливий алюміній

Якщо алюміній потрапить в організм у вигляді якої-небудь розчинної солі, то зробить свою токсичну дію, головним чином на мозок, печінка та інші паренхіматозні органи. Найпоширеніші симптоми отруєння — біль у кістках, м'язова слабкість, судоми у м'язах, анемія, захворювання дихальної системи, порушення в роботі нервової системи. А для дітей споживання алюмінію загрожує затримкою росту і розвитку.

Які продукти можна готувати у фользі

Чим вище температура приготування страв у фользі або алюмінієвому посуді, тим більше токсинів метал виділяє. Найчастіше алюміній стає небезпечним при зіткненні з червоним м'ясом і домашньою птицею. Збільшується виділення алюмінію при додаванні сиру, лимона, спецій і солі. Медики настійно рекомендують відмовитися від приготування цих страв у фользі.

При цьому зберігати у фользі готову їжу в холодильнику можна: при низьких температурах попадання частинок алюмінію в їжу неможливо.

Як знизити споживання алюмінію

Також медики дали три простих ради по зниженню споживання алюмінію:

Выщелачивайте алюміній з предметів домашнього начиння перед їх застосуванням. Для цього в каструлях або мисках треба кип'ятити воду до тих пір, поки поверхня не стане матовою. У воді ж треба кип'ятити ложки та виделки. Алюмінієву фольгу замініть на кулінарну папір. Не зберігайте рідкі продукти і страви з високою кислотністю в посуді з алюмінію. Наприклад, якщо ви зварили компот в алюмінієвій каструлі, правильним буде перед зберіганням перелити його в графин.

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