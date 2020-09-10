Ці продукти найчастіше викликають харчову алергію: симптоми гострого стану

Харчовою алергією страждає 1-3% дорослого населення на планеті та 4-6% дітей. Харчова алергія – це реакція імунної системи на харчові продукти. Організм людини виробляє "алергічні антитіла" до алергену, і коли він потрапляє в організм відбувається реакція. Фахівці стверджують, що не варто плутати харчову алергію з харчовою непереносністю і назвали продукти, які можуть викликати гострий стан.

Центрі громадського здоров'я України повідомили, що в список харчових продуктів, які викликають гостру алергічну реакцію, входить 160 позицій. Але фахівці назвали ті, які найчастіше стають алергенами та можуть викликати гостру реакцію організму.

Злакові продукти з глютеном

Молюски та ракоподібні

Яйця

Риба

Арахіс

Соя

Молочні продукти

Горіхи

У дітей грудного віку найчастіше алергічну реакцію викликають яйця, молоко і молочні продукти. Така алергія з віком може зникнути. Алергія на молюсків, ракоподібні частіше буває у дорослих, а ось до алергії на арахіс схильні однакові й діти, і дорослі.

Найбільш небезпечні симптоми харчової алергії

Зазвичай симптоми харчової алергії проявляються через кілька хвилин. Іноді протягом декількох годин після вживання алергену. Є симптоми, які вимагають негайно медичного втручання і можуть загрожувати життю пацієнта.

Кропив'янка

Почервоніння або висип

Набряк язика, обличчя і губ

Блювота і діарея

Спазми в животі

Кашель

Запаморочення

Набряк гортані, голосових зв'язок

Втрата свідомості

Якщо виникають такі симптоми, то до лікаря слід звертатися негайно. Для того, щоб убезпечити себе від погіршення здоров'я, потрібно дотримуватися правил обережності та виключити продукти-алергени зі свого раціону. Також обов'язково потрібно читати етикетки на продуктах і вивчати інгредієнти, які можуть викликати небезпечні симптоми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці розвіяли міфи про корисність вівсянки.

А також розповідали про те, що названо найбільш шкідливі консерви для організму людини.