Ці продукти найчастіше викликають харчову алергію: симптоми гострого стану

Медики назвали продукти харчування, які найчастіше викликають небезпечну алергічну реакцію
Харчовою алергією страждає 1-3% дорослого населення на планеті та 4-6% дітей. Харчова алергія – це реакція імунної системи на харчові продукти. Організм людини виробляє "алергічні антитіла" до алергену, і коли він потрапляє в організм відбувається реакція. Фахівці стверджують, що не варто плутати харчову алергію з харчовою непереносністю і назвали продукти, які можуть викликати гострий стан.
Центрі громадського здоров'я України повідомили, що в список харчових продуктів, які викликають гостру алергічну реакцію, входить 160 позицій. Але фахівці назвали ті, які найчастіше стають алергенами та можуть викликати гостру реакцію організму.
У дітей грудного віку найчастіше алергічну реакцію викликають яйця, молоко і молочні продукти. Така алергія з віком може зникнути. Алергія на молюсків, ракоподібні частіше буває у дорослих, а ось до алергії на арахіс схильні однакові й діти, і дорослі.
Зазвичай симптоми харчової алергії проявляються через кілька хвилин. Іноді протягом декількох годин після вживання алергену. Є симптоми, які вимагають негайно медичного втручання і можуть загрожувати життю пацієнта.
Якщо виникають такі симптоми, то до лікаря слід звертатися негайно. Для того, щоб убезпечити себе від погіршення здоров'я, потрібно дотримуватися правил обережності та виключити продукти-алергени зі свого раціону. Також обов'язково потрібно читати етикетки на продуктах і вивчати інгредієнти, які можуть викликати небезпечні симптоми.
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