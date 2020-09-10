ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ці продукти найчастіше викликають харчову алергію: симптоми гострого стану

Четвер 10 вересня 2020 18:21
Ці продукти найчастіше викликають харчову алергію: симптоми гострого стану
Список продуктів, які найчастіше викликають алергію (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Медики назвали продукти харчування, які найчастіше викликають небезпечну алергічну реакцію

Харчовою алергією страждає 1-3% дорослого населення на планеті та 4-6% дітей. Харчова алергія – це реакція імунної системи на харчові продукти. Організм людини виробляє "алергічні антитіла" до алергену, і коли він потрапляє в організм відбувається реакція. Фахівці стверджують, що не варто плутати харчову алергію з харчовою непереносністю і назвали продукти, які можуть викликати гострий стан.

Центрі громадського здоров'я України повідомили, що в список харчових продуктів, які викликають гостру алергічну реакцію, входить 160 позицій. Але фахівці назвали ті, які найчастіше стають алергенами та можуть викликати гостру реакцію організму.

  • Злакові продукти з глютеном
  • Молюски та ракоподібні
  • Яйця
  • Риба
  • Арахіс
  • Соя
  • Молочні продукти
  • Горіхи

У дітей грудного віку найчастіше алергічну реакцію викликають яйця, молоко і молочні продукти. Така алергія з віком може зникнути. Алергія на молюсків, ракоподібні частіше буває у дорослих, а ось до алергії на арахіс схильні однакові й діти, і дорослі.

Найбільш небезпечні симптоми харчової алергії

Зазвичай симптоми харчової алергії проявляються через кілька хвилин. Іноді протягом декількох годин після вживання алергену. Є симптоми, які вимагають негайно медичного втручання і можуть загрожувати життю пацієнта.

  • Кропив'янка
  • Почервоніння або висип
  • Набряк язика, обличчя і губ
  • Блювота і діарея
  • Спазми в животі
  • Кашель
  • Запаморочення
  • Набряк гортані, голосових зв'язок
  • Втрата свідомості

Якщо виникають такі симптоми, то до лікаря слід звертатися негайно. Для того, щоб убезпечити себе від погіршення здоров'я, потрібно дотримуватися правил обережності та виключити продукти-алергени зі свого раціону. Також обов'язково потрібно читати етикетки на продуктах і вивчати інгредієнти, які можуть викликати небезпечні симптоми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці розвіяли міфи про корисність вівсянки.

А також розповідали про те, що названо найбільш шкідливі консерви для організму людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя продуктыаллергия
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся