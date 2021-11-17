RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У продуктові магазини тільки з щепленнями? У МОЗ відповіли, чи можливе таке

Автор: Світлана Мащенко

Після того як багато областей включаючи Київ перейшли в "червону" зону карантину українці задаються питанням, чи можливе подальше посилення. Наприклад, чи будуть застосовані обмеження на вхід без COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту,

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише Сьогодні.

За словами чиновника, можливість національного локдауну поки не обговорюється як варіант розвитку подій в Україні.

"Поки не розглядаємо такого формату. 17 регіонів зараз знаходяться в червоній зоні. Можливо, такими стануть ще 2-3 області", - сказав Кузін.

При цьому обмеження входу невакцинованим громадянам в продуктові магазини, а також аптеки теж поки не буде.

"Продуктові магазини зараз не розглядаються з точки зору обмежень. Це пов'язано з тим, що там люди купують собі їжу. Робота таких точок, як і аптек, не обмежується навіть у червоній зоні", - додав санлікар.

Нагадаємо, що документами, що дають право проїзду в громадському транспорті, відвідування закладів громадського харчування, спортзалів, ТРЦ і так далі для областей "червоної зони" є:

  • COVID-сертифікат,
  • ПЛР-тест з негативним результатом (дія 72 години),
  • Довідка про одужання від коронавірусу (термін 180 днів).

Раніше медики розповіли, при яких симптомах COVID-19 потрібно терміново викликати невідкладну допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин