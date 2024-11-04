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Продукт №1, который следует добавить в свой рацион для профилактики рака груди

Фото: Что следует употреблять для профилактики рака груди (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Когда женщины приближаются к менопаузе, у них возрастает риск рака молочной железы, отчасти из-за снижения уровня эстрогена. Этот гормональный сдвиг влияет на здоровье на многих фронтах, вызывая беспокойство, от плотности костной ткани до здоровья сердечно-сосудистой системы.

Какой продукт важно использовать для профилактики рака груди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какой продукт предупреждает рак груди?

Все больше исследований подчеркивают, что определенные продукты, в частности оливковое масло первого отжима, могут играть важную роль в снижении риска рака груди у женщин в период менопаузы.

Оливковое масло уже давно является основным продуктом средиземноморской диеты, известное своими полезными для сердца и противовоспалительными свойствами. Теперь исследования показывают, что это универсальное масло может предложить уникальные защитные преимущества против рака груди, особенно для женщин, которые сталкиваются с проблемами менопаузы.

Эндокринолог Мария Луиза де Минго рассказала, что включение оливкового масла первого отжима в ежедневный рацион является одним из самых эффективных диетических решений, которые женщины могут сделать для профилактики рака груди во время менопаузы.

Потенциал оливкового масла по снижению риска рака молочной железы в основном заключается в высокой концентрации мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.

Известно, что эти соединения борются с воспалением и защищают клетки от окислительного стресса, фактора тесно связанного с развитием рака.

Исследование 2018 года показало, что женщины, которые придерживались средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, имели более низкую заболеваемость раком молочной железы и лучшую общую костную и мышечную массу, факторы, которые становятся все более важными, поскольку эстроген снижается.

Оливковое масло первого отжима особенно полезно благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Они могут нейтрализовать свободные радикалы в организме, уменьшая повреждения клеток и, следовательно, потенциально снижая риск рака.

Какие еще продукты нужно включать в рацион во время менопаузы

  • Жирная рыба: богатая омега-3 жирными кислотами, жирная рыба, таких как лосось и скумбрия, обладает противовоспалительными свойствами, поддерживающими здоровье клеток.
  • Цельные зерна: цельные зерна, такие как овес и коричневый рис, богатые клетчаткой, которая может снизить риск рака груди, способствуя здоровому пищеварению и стабильному уровню сахара в крови.
  • Листовая зелень и овощи: овощи содержат необходимые витамины, клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают иммунную функцию и борются с окислительным стрессом.
  • Молочные продукты, богатые кальцием: молочные продукты помогают противодействовать потере костной массы, связанной с понижением эстрогена, и поддерживают общее состояние здоровья во время менопаузы.

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