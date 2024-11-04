Продукт №1, который следует добавить в свой рацион для профилактики рака груди

Какой продукт предупреждает рак груди?

Все больше исследований подчеркивают, что определенные продукты, в частности оливковое масло первого отжима, могут играть важную роль в снижении риска рака груди у женщин в период менопаузы.

Оливковое масло уже давно является основным продуктом средиземноморской диеты, известное своими полезными для сердца и противовоспалительными свойствами. Теперь исследования показывают, что это универсальное масло может предложить уникальные защитные преимущества против рака груди, особенно для женщин, которые сталкиваются с проблемами менопаузы.

Эндокринолог Мария Луиза де Минго рассказала, что включение оливкового масла первого отжима в ежедневный рацион является одним из самых эффективных диетических решений, которые женщины могут сделать для профилактики рака груди во время менопаузы.

Потенциал оливкового масла по снижению риска рака молочной железы в основном заключается в высокой концентрации мононенасыщенных жиров и антиоксидантов.

Известно, что эти соединения борются с воспалением и защищают клетки от окислительного стресса, фактора тесно связанного с развитием рака.

Исследование 2018 года показало, что женщины, которые придерживались средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, имели более низкую заболеваемость раком молочной железы и лучшую общую костную и мышечную массу, факторы, которые становятся все более важными, поскольку эстроген снижается.

Оливковое масло первого отжима особенно полезно благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Они могут нейтрализовать свободные радикалы в организме, уменьшая повреждения клеток и, следовательно, потенциально снижая риск рака.

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