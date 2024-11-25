Продукт №1, который следует исключить из рациона, чтобы быстро сжечь жир на животе

Что поможет избавиться от жира на животе?

В одной из своих многочисленных публикаций в TikTok, направленных на то, чтобы помочь подписчикам ускорить процесс похудения, эксперт рассказал о ключевой привычке, которая может помочь снизить два типа жира в области живота.

Джералд рекомендует отказаться от алкоголя и сократить сеансы так называемых запоев.

Если ваш живот выглядит примерно так, я покажу вам, как его сбросить. Итак, мы имеем два типа жира, который окружает наш средний отдел: подкожный жир, который является внешним слоем, и затем висцеральный жир, который окружает все органы. вас слишком много висцерального жира, он начинает твердеть, а затем вы получаете жесткий живот", - рассказал фитнес гуру.

Все, что вам нужно сделать, это уменьшить количество алкоголя!

Джерард называет алкоголь "одной из самых плохих вещей, которые вы можете сделать для образования висцерального жира", ссылаясь на его высокую калорийность и легкость избыточного потребления как основные причины.

Употребление алкоголя может нанести вред вашим гормонам, в частности тестостерону, а также может привести к выбору нездоровой пищи. Когда вы употребляете алкоголь, ваше тело предпочитает его расщепление, а не сжигание жира, что фактически останавливает любую потерю жира.