Тривають важкі бої: волонтер просить українців терміново допомогти ЗСУ

"Хлопці вночі написали, що у них орки збили квадрокоптер. Треба сьогодні купити і відразу відправити. Аутел 52 тис, Мавік 3 під 100 тисяч. На який зберемо, тут і куплю. Дрони, це очі і знищення техніки ворога", - повідомила волонтер.

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