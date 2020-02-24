Продавати наркотики: Гончарук заявив про єдиний шанс купити квартиру

Олексій Гончарук заявив, що єдиним шансом купити квартиру в іпотеку для пересічних українців, є продаж наркотиків чи зброї. Що мав на увазі прем'єр під таким висловом - у матеріалі Styler.

Про це прем'єр-міністр заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим".

За словами чиновника, відсоток ставки в банках дуже високий - 11%, а метою уряду є 7%.

"Вони сьогодні не зможуть дозволити собі придбати квартиру в кредит, тому що відсотки дуже високі", - сказав прем'єр про молоді сім'ї, які хочуть придбати власне житло в Україні.

Прем'єр заявив, що на сьогодні єдиний шанс молодим українцям заробити на квартиру - торгувати наркотиками або зброєю.

Гончарук сказав, що купити квартиру в Україні можна продаючи наркотики (скрін відео: YouTube/Україна)

Гончарук назвав сьогоднішню іпотеку справжньою кабалою, вибратися з якої неможливо. А завданням уряду - вже в цьому році знизити відсоток до 10.

"Якщо банки дешево будуть кредитувати економіку, це дасть можливість і ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо говорити, реальний сектор", - уточнив глава уряду.

Дивитися відео з заявою Олексія Гончарука потрібно з 28:58 хвилини.

Гончарук сказав, що купити квартиру в Україні можна продаючи наркотики (відео: YouTube/Україна)