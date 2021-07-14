Не продав землю забудовнику: з'явилося відео, як фермер збирає врожай серед ЖК

Фермер відмовився продавати свою землю забудовникам і продовжує її обробляти. За його словами, місцеві жителі з розумінням ставляться до нього, оскільки це його робота, а діти взагалі щасливі.

Після того як в мережу потрапило відео з його комбайном, воно стало вірусним. Користувачі мережі похвалили Мисловського за його позицію. Фермер розповів, що виконує сільськогосподарські роботи кілька разів на рік.

Польський фермер збирає врожай серед ЖК (відео: YouTube)

Відео набрало 86 тисяч переглядів на Reddit, при цьому один користувач зазначив, що купив би всю пшеницю у цього фермера.

Як з'ясувалося, на фермера ніхто не скаржився. Вірніше, таких повідомлень не було. Про це розповіли в поліції.

У Любліні рілля складає майже 4 тисячі гектарів. При цьому площа всього міста становить 15 тисяч га, а фермерських господарств близько 2800. Тут найчастіше сіють озиму пшеницю, рідше - кукурудзу.