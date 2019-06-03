Продав нирку заради сім'ї: чоловік з Іраку відвоював дітей у горе-матері з України

Батько з Іраку Алекс Заркані відвоював дітей у горе-матері з України (колаж: РБК-Україна)

Молодий батько з Іраку нарешті возз'єднався зі своїми дочками

Молодий чоловік з Іраку Алекс Заркані, який дев'ять років тому приїхав вчитися в Україну і одружився на старшій за нього на 16 років Тетяні, нарешті відстояв права на всіх своїх трьох дочок, народжених у шлюбі з українкою, яка стала алкоголічкою. Історію хороброго хлопця розповідають "Факти".

Хлопець за свої 26 років прожив дуже складне, сповнене боротьби життя. Коли в сім'ї народилася молодша дівчинка, Алекс продав нирку, щоб купити квартиру в Харкові та будиночок у Покровському під Харковом, щоб діти могли проводити літо на свіжому повітрі.

Хлопець розповідає, що дружина почала пити вже давно, але раніше це були запої двічі на рік. Молодий чоловік терпів це, списуючи на те, що "у кожного свої недоліки".

Але коли Алекс вислав Тетяні з Туреччини, де йому провели операцію, гроші на квартиру, горе-дружина купила машину і поїхала з коханцем на море. Повернувся після операції в Україну Алекс без нирки, засобів до існування і залишився з трьома маленькими дітьми - п'ятирічної Софією, чотирирічної Настею і десятимісячної Мирославою.

Батько з Іраку Алекс Заркані відвоював дітей горе-матері з України (фото: instagram.com/alekszarkani)

А Тетяна, незважаючи на своє безпробудне пияцтво, продовжувала отримувати гроші на дітей та пропивати їх. Закінчилося тим, що соцслужби, яким скаржився хлопець, замість того, щоб клопотати про позбавлення матері батьківських прав, насильно відібрали дітей у дбайливого батька і віддали Тетяні. І тільки втручання журналістів допомогло зрушити справу з мертвої точки.

Алекс розповідає, що лише після шлюбу дізнався про всі "скелети в шафі" дружини: вона брала участь у вбивстві вітчима, шість років відсиділа в тюрмі за розповсюдження наркотиків, а ще у неї двоє дорослих синів від різних чоловіків.

До того ж Тетяна примудрилася записати старшу дочку Софію на чужого чоловіка-араба, який заплатив їй 500 доларів, щоб видати Софійку за свою дитину і отримати в Україні посвідку на проживання.

Дивовижне в цій історії також і те, що коли Тетяна кинула Алекса з дітьми, його пасинок Едік, який виявився старше Алекса на рік, приїхав до нього і допомагав доглядати за маленькими сестрами. Вони по черзі годували, варили, укладали спати дівчаток, а також підробляли на шматок хліба.

Все б нічого, але знову втрутилася Тетяна, яка знову захотіла "дитячих грошей" і набрехала, що Едік побив Софію. Цього Алекс не витримав, залишив дітей Тетяні і поїхав до Іраку. Але скоро йому почали телефонувати односельці і розповідати, що дружина валяється на вулицях п'яна, а діти брудні, хворі і голодні. Пізніше соцслужба вилучила дівчаток у горе-матері і почала процес позбавлення Тетяни батьківських прав.

Батько з Іраку Алекс Заркані відвоював дітей горе-матері з України (фото: instagram.com/alekszarkani)

Коли влітку 2018 Тетяну позбавили батьківських прав, Алекс в той же день вилетів з Іраку і забрав Настю і Мирославу, де залишив їх своїм батькам. А сам повернувся в Україну, відвойовувати Софію, яку Тетяна записала на чужого чоловіка.

Зовсім недавно ця гучна історія завершилася. 7-річна Софія тепер знову зі своїм люблячим татом. Алекс розповідає, що боротьба за Софію тривала близько двох років, поки дівчинка жила в реабілітаційному центрі, і коштувала йому три тисячі доларів.

Алекс розповідає, що постійно відвідував дочку і був налаштований іти до кінця, щоб забрати її звідти.

"Коли дочка зрозуміла, що все вже позаду і ми з нею їдемо додому, обхопила мене, обняла та заплакала від радості. А коли ми вже сіли в машину, стала махати рукою своїм подружкам і радісно кричати, що вона вже на волі", - розповідає батько дівчаток.

Хлопець каже, що він дав колишній дружині можливість по-людськи попрощатися з донькою. Вони обнімалися і плакали. Але, незважаючи на це, Алекс розповідає, що Софійка вже досить доросла, щоб розуміти, що з татом їй буде краще.

Він розповідає, що їздив разом з донькою в їх старий будинок, який він купив після продажу нирок. Коли дівчинка побачила, на що горе-матір перетворила їх колись затишне житло, заплакала і тихенько сказала: "До чого ж мама нас довела..."

Алекс Заркані розповідає, що його колишня дружина переїхала у Харків. Зараз не п'є і починає усвідомлювати, що накоїла - втратила дітей.

Батько з Іраку Алекс Заркані відвоював дітей горе-матері з України (фото: instagram.com/alekszarkani)

А молодші дівчатка досить швидко освоїлися в Іраку і вже вільно говорять арабською.

"Настя пішла в Іраку в школу, в підготовчий клас. А Мирочка сидить вдома, у бабусі. В садочок її вирішили не віддавати - маленька ще", - розповідає молодий батько.

Хлопець розповів, що 15 червня відвезе Софійку до батьків в Ірак, а сам планує повернутися до Харкова, щоб відновитися в Харківському медичному університеті і закінчити освіту (в Іраку - це неможливо через вікові обмеження. - Ред.)

"Загалом, встану на ноги, отримаю професію і заберу дітей назад в Україну", - розповідає Алекс.

Коли Алекс привіз дівчаток до батьків, він відразу сказав, що це на деякий час і він планує повернутися з ними в Україну.

"Вони живуть там, бо мені зараз дуже потрібна допомога батьків. Ніколи в житті мої доньки не стануть мусульманками, не будуть ходити закутаними в хустки", - сказав Алекс.

Хлопець хвилюється, що консервативне суспільство в Іраку не прийме жінок-немусульманок.

"Я хочу, щоб мої діти росли в вільній країні, самі вибирали свою долю, за кого виходити заміж, у що одягатися", - каже Алекс.

Нагадаємо, українку в Чилі звинуватили у викраденні власної дитини і позбавили батьківських прав.