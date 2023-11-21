"Продает детей в Европу". Россияне опозорились новым фейком о Зеленской

Что известно о распространении нового фейка

На англоязычном сайте The DC Weekly, местом регистрации которого значится Вашингтон (США), вышла "разоблачительная" статья под названием "Организацию Елены Зеленской обвиняют в скандале с торговлей детьми: рассказывает "инсайдер". В статье заявляют, что будто бы фонд перевозил украинских сирот в Европу и передавал в руки педофилов. Автор материала взяла за источник информации видео, выложенное на YouTube от неизвестного "инсайдера".

При этом неизвестный информатор прячет лицо за маской, чтобы его нельзя было узнать. Сам он заявляет, что работал в фонде водителем.

"Подтвердить, что этот человек действительно работал там, невозможно. На видео "инсайдер" говорит на французском и демонстрирует то, что он сам называет пропуском. Но, во-первых, плохое качество видео не позволяет понять ничего из написанного на бумаге. А , во-вторых, ничего подобного в других работников фонда в открытом доступе нам не удалось найти", - объясняют эксперты.

На удостоверении запечатлено фото и имя мужчины, а в самой публикации указано, что якобы расследование провел французский репортер Роберт Шмидт.

"Но это не настоящее имя, а скорее вымышленный персонаж. Имя, которое автор указал в видео довольно распространенное. Скажем, есть французский журналист Роберт Шмидт, но он не сотрудничает с Тhe DC Weekly и не пишет об Украине. Он специализируется на климатической тематике и расследованиях по деятельности международных организаций", - отмечают специалисты.

В этом материале добавлены фото детей на бланке с надписью "Olena Zelenska Foundation", но логотип фонда находится в свободном доступе и использовать его может любой.

Автор этой статьи - Джессика Девлин. Это вроде бы известная журналистка, которая еще с 2000 года готовила репортажи с войны в Ираке. Но в сети нет материалов этого автора. А на фото самой Джессики Девлин изображена писательница Джудит Баталион. Очевидно, этот абсурдный фейк рассчитан на читателей, которые не будут проверять информацию.

Россияне распространяют новый фейк (фото: Facebook/ По той бік новин)

Что указывает на российский след

"То, что "разоблачители" свои обвинения высосали из пальца, доказывает и то, что они не знакомы с деятельностью фонда Зеленской - он не проводил и не проводит эвакуацию детей. Фонд оказывает помощь большим приемным семьям, детям-сиротам и возит семьи, которые получили психологические травмы в результате войны, на реабилитацию в Карпаты", - объясняют эксперты.

Также организация обеспечивает школы гаджетами, необходимыми для проведения дистанционного обучения, и отстраивает дома для больших приемных семей, потерявших жилье из-за военных действий.

Кроме того, 18 сентября Международная грантовая платформа CAF America признала Фонд Елены Зеленской прозрачной и надежной организацией для сотрудничества.

"Также аналогичную дезинформацию на английском языке транслировал фальшивый сайт The Intel Drop, позиционирующий себя как американский. Среди его авторов Александр Ситников, публиковавший тексты о "сокрушительной победе России", - отмечают специалисты.

Такими публикациями Кремль продолжает подрывать доверие на Западе к украинской власти и ее первым лицам. Напомним, что именно Россия похищает детей с оккупированных территорий Украины.