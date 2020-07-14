Проблеми з щитовидкою: медики назвали симптоми, які повинні насторожити

Лікарі назвали симптоми проблем з щитовидною залозою (Фото: pixabay.com)

Лікарі назвали ознаки проблем зі щитоподібною залозою, на які ми не звертаємо уваги

Проблеми з щитоподібною залозою часто не виявляють себе очевидними симптомами або вони бувають такими, що людина не замислюється про те, що зі здоров'ям щось не так.

Фахівці відзначають, що підтвердити наявність проблем зі щитовидкою допоможуть лише аналізи. Але є симптоми, які сигналізують про те, що потрібно звернутися за консультацією до ендокринолога. Про це пише видання Lenta.ua.

Постійна слабкість

Пригнічений настрій

Неконтрольований набір зайвої ваги

Це перші ознаки того, що є проблеми зі щитоподібною залозою. За словами медиків, у таких випадках виробляється велика кількість тих чи інших гормонів. Вони провокують дисбаланс і викликають ряд побічних ефектів. Є ще ряд симптомів, які дають підстави думати, що є порушення в роботі ендокринної системи.

Прискорене серцебиття

Випадання волосся

Підвищений тиск

Мінливе поведінка

Посилена пітливість

Постійне занепокоєння

Для того щоб з'ясувати причину таких симптомів, необхідно здати детальний аналіз крові. При концентрації гормонів тетрайодтиронина і трийодтироніну – можна говорити про недостатність роботи щитоподібної залози. Зазвичай в таких випадках спостерігається помітна зміна загального стану здоров'я, а також можуть виникати порушення в інших внутрішніх органах людини.

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