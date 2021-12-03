Проблеми з серцем і не тільки: які небезпечні ускладнення може давати COVID-19

Коронавірус у 20% випадків стає причиною проблем з серцево-судинною системою у госпіталізованих пацієнтів. Також захворювання може бити по іншим життєво важливим органах людини.
Які небезпечні ускладнення може давати COVID-19, розповіли в Telegram-каналі "Коронавірус Інфо".
В першу чергу, коронавірус б'є по органи дихання. Далі - у 20% пацієнтів виникають проблеми з серцево-судинною системою.
У легенях можливі закупорки кровоносних судин в альвеолах і рубцювання легеневої тканини. Такі потовщення тканини можу привести до фіброзу легенів, і виражатися він буде у вигляді задишки.
Зупинити цей процес або повернутися в попередній стан на цей момент неможливо, повністю легкі відновитися вже не зможуть.
Захворювання може впливати на серцевий м'яз і викликати запалення міокарда. У більш важких випадках починають утворюватися рубці на серці.
За спостереженнями медиків, хвороба може викликати правобічну серцеву недостатність через інтенсивну роботу правого шлуночка серця.
Також COVID-19 викликає запалення в оболонці кровоносних судин і це призводить до утворення тромбів, підвищення ризику розвитку ішемії, підвищення ризику інсульту і зменшення рівня кисню в крові.
Багато пацієнтів після коронавірусу відзначають, що у них з'явилася аритмія - майже в 44% випадків.
У деяких відновлення займає місяці, частина пацієнтів залишається з цими проявами на більш тривалий час.
Всі ці запалення в серцево-судинній системі можуть привести до розвитку інфарктів та інсультів у пацієнтів.
Крім основних ускладнень, зустрічаються і ті, які були відзначені в меншій кількості - це ураження нирок. У сечі пацієнтів був виявлений білок і кров. І це говорить про те, що орган міг сильно постраждати від інфекції.
Також коронавірус зачіпає мозок людини. Третина пацієнтів після COVID - 19 повідомляла про неврологічні розлади, запаморочення, головні болі, когнітивні розлади, проблеми з пам'яттю.
За словами медиків, вірус може діяти на нейрон - нервові клітини. Саме тому один із симптомів коронавірусу – втрата смаку і нюху, а після захворювання – спотворення.
Деякі розлади неврологічного характеру можуть зберігатися у людини від 3 до 6 місяців після перенесеного захворювання.
Важливо! Якщо у вас після перенесеного захворювання з'явилися симптоми порушення роботи внутрішніх органів - зверніться до лікаря.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус посів третє місце в рейтингу смертності – після хвороб серця та онкології.
А також ми розповідали про те, які симптоми нових штамів коронавірусу можуть бути у вакцинованих.