Проблеми почнуть вщухати: астролог назвав дату закінчення пандемії і світових проблем

Астролог назвав дату закінчення пандемії коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Астролог розповів, коли коронавірус і світова криза підуть на спад

Пандемія коронавірусу і фінансова криза добряче вдарили по всьому населенню планети й про те, що у 2020 році можуть виникнути серйозні проблеми у всього людства, попереджала навіть провидиця Ванга. Проте на цей момент всіх цікавить, коли закінчиться цей затяжний період і люди зможуть повернутися до свого звичайного способу життя.

Як розповів відомий астролог Павло Глоба, напружена ситуація у світі виникла через Ліліт (Чорний Місяць), яка перейшла в знак Овна 27 січня – саме з цього періоду в більшості країн почалася пандемія COVID-2019, а також виникли й інші проблеми. Ця прихована планета, за словами астролога, є провокатором для політичних проблем, проблем зі світовим здоров'ям і свідчить про виникнення епідемій.

Пандемія європейської чуми також виникла при розташуванні Чорного Місяця в Овні, і вона забрала чимало людських життів. Глоба також вказує на те, що 2020 рік – високосний, а це додає у загальну ситуацію додатково негативного впливу. Крім того, символ року – Щур, який здавна вважається розносником різних хвороб.

За прогнозами Павла Глоби, Ліліт пробуде у знаку Овна до 20 жовтня, але свій негативний вплив вона почне послаблювати вже до початку літа. Напружена обстановка ще буде зберігатися, але загальні тенденції вже будуть не такими страшними та складними. До початку осені й зокрема, до кінця жовтня, людству варто бути напоготові та приймати всі запобіжні заходи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий астролог назвала дату закінчення пандемії.