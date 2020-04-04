ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Проблеми почнуть вщухати: астролог назвав дату закінчення пандемії і світових проблем

STYLERЖиття    04.04.2020 - 20:48
Проблеми почнуть вщухати: астролог назвав дату закінчення пандемії і світових проблем
Астролог назвав дату закінчення пандемії коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Астролог розповів, коли коронавірус і світова криза підуть на спад

Пандемія коронавірусу і фінансова криза добряче вдарили по всьому населенню планети й про те, що у 2020 році можуть виникнути серйозні проблеми у всього людства, попереджала навіть провидиця Ванга. Проте на цей момент всіх цікавить, коли закінчиться цей затяжний період і люди зможуть повернутися до свого звичайного способу життя.

Як розповів відомий астролог Павло Глоба, напружена ситуація у світі виникла через Ліліт (Чорний Місяць), яка перейшла в знак Овна 27 січня – саме з цього періоду в більшості країн почалася пандемія COVID-2019, а також виникли й інші проблеми. Ця прихована планета, за словами астролога, є провокатором для політичних проблем, проблем зі світовим здоров'ям і свідчить про виникнення епідемій.

Пандемія європейської чуми також виникла при розташуванні Чорного Місяця в Овні, і вона забрала чимало людських життів. Глоба також вказує на те, що 2020 рік – високосний, а це додає у загальну ситуацію додатково негативного впливу. Крім того, символ року – Щур, який здавна вважається розносником різних хвороб.

За прогнозами Павла Глоби, Ліліт пробуде у знаку Овна до 20 жовтня, але свій негативний вплив вона почне послаблювати вже до початку літа. Напружена обстановка ще буде зберігатися, але загальні тенденції вже будуть не такими страшними та складними. До початку осені й зокрема, до кінця жовтня, людству варто бути напоготові та приймати всі запобіжні заходи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий астролог назвала дату закінчення пандемії.

Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - МВС Їм не страшний навіть коронавірус: астролог назвав найбільш сильні знаки Зодіаку
Новини України COVID-19Епідеміяастролог
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся