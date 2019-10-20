Проблеми з Кримським мостом призведуть до трагедії: експерт шокував заявою

У Криму запланований на грудень пуск першого повноцінного поїзда по Керченському мосту переноситься як мінімум на півроку, оскільки міст все ще ненадійний. За офіційною версією біля мосту був знайдений історичний артефакт і необхідні розкопки, проте фахівці дану версію заперечують. Так, кандидат геолого-мінералогічних наук розповів, як справи йдуть насправді, передає Obozrevatel.

В Керченській протоці більше 1000 м вглиб напівтвердих, піщаних, обводнених глин, і будувати на цих глинах нічого не можна. А вони почали будувати, тобто порушили закон. За подібні ситуації їх можна, за словами експерта, засудити.

Кримський міст (фото: most.life)

Є ймовірність, що грюкне грязьовий вулкан. У такому разі глина підніметься вище і піде з-під опори, і тоді вона зруйнується. На нього викинули купу грошей, а експлуатаційні витрати перевищать вартість будівництва самого мосту.

Також будова несе загрозу для судноплавства, при цьому не тільки українського, а й російського.

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"Потік води з Азовського моря виносить пісок і мул, який не може повністю пройти повз опор мосту. Створюється ефект "гребінки". Потік прагне обійти міст і іл заноситься в акваторію Керченської бухти, яка починає активно міліти", - розповів експерт.