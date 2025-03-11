Проблемные ученики: 7 звезд Голливуда, которых выгнали из школы

Школьные годы - это не только время обучения, но и период поиска себя. Однако для некоторых будущих звезд Голливуда этот поиск заканчивался исключением из школы. Дисциплинарные нарушения, плохие оценки или непростой характер - все это становилось причиной отчисления. Но, как показывает жизнь, даже без школьного диплома можно достичь вершин славы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о семи знаменитостях, которых когда-то выгнали из школы, но это не помешало им покорить киноиндустрию.

Чарли Шин

Чарли Шин был звездным питчером (игрок, который подает мяч и является одним из лучших в своей команде или лиге, - прим. Ред) в средней школе Санта-Моники, где он также заинтересовался кино, снимая фильмы "Super 8" вместе с друзьями, в том числе с другими будущими звездами Шоном Пенном и Робом Лоу. Кадр из шоу "Конан

Однако учеба не была сильной стороной Шина, и за несколько недель до выпуска его отчислили из-за низкой успеваемости и плохой посещаемости. Вскоре после этого он всерьез занялся актёрской карьерой, дебютировав в 18 лет в фильме "Красная звезда" (1984).

Сальма Хайек

Сальма Хайек родилась в Веракрусе, Мексике, но ее отправили учиться в Академию Святого Сердца в Луизиане в 12 лет. Позже она вспоминала, как устраивала мелкие розыгрыши над одноклассниками и спала полностью одетой на своей предварительно застеленной кровати, чтобы не готовиться утром. Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

В конце концов, она покинула учебное заведение после того, как одна из монахинь предупредила ее: "Ты должна уйти сейчас, прежде чем мы тебя выгоним".

Райан Гослинг

Выросший в Онтарио, Канада, Райан Гослинг был далек от образа кинематографического сердцееда, каким он известен сегодня. В детстве у него было немного друзей, его проверяли на синдром дефицита внимания и гиперактивности, но официального диагноза так и не поставили. Кадр из фильма "Драйв"

Известно, что его отстранили от учебы за то, что он бросал в школе ножи для бифштексов в первом классе, пытаясь подражать Рэмбо из фильма "Первая кровь". Позже он покинул среднюю школу в 17 лет, чтобы полностью посвятить себя актерству.

Роберт Паттинсон

Роберта Паттинсона исключили из Harrodian School в Лондоне за кражу и перепродажу порнографических журналов на территории школы. Звезда "Сумерек" вспомнил в "Шоу Говарда Стерна", что его в конце концов поймал продавец магазина, который сообщил об этом его родителям и школе. "Через пару дней все рухнуло. Практически все мои друзья доносили на меня... со всех сторон ". Кадр из фильма "Помни меня"

Снуп Дог

Келвин Бродус-младший, более известный как Снуп Догг, в подростковом возрасте в Лонг-Бич, Калифорния, имел проблемы с законом, но инцидент, из-за которого его исключили, произошел еще в начальной школе Кливленда в Лейквуде. Снупа выгнали за то, что он показал себя перед одноклассницей в очереди за обедом. Снуп Догг (фото: Википедия)

Киану Ривз

Киану Ривз сменил четыре средние школы за пять лет из-за частых переездов, которые он совершал вместе с матерью в течение ранней жизни. Его даже исключили из Школы искусств Этобико в Торонто, несмотря на актерский талант. Кадр из фильма "Джон Уик"

"Я был одним из тех детей, которые постоянно спрашивали: "Почему?". Я задавал слишком много вопросов обо всем", - объяснял свое поведение актер.

50 Cent

Кертис Джеймс Джексон III, воспитанный дедушкой и бабушкой в южно-ямайском районе Квинса, начал торговать крэком в 12 лет. Позже его арестовали и исключили из школы в 10-м классе за продажу наркотиков тайному офицеру полиции. Он провел всего шесть месяцев в учебном лагере, где получил GED (название теста на общеобразовательную подготовку). 50 Cent (фото: Википедия)