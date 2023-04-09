Пробили новое дно: украинцев возмутила продажа в магазинах штофа "Бахмут" (фото)

Описание штофа

Поделка с "лицевой" стороны выполнена в форме стенда с названием города, украинским флагом на вершине и подставкой внизу, на которой также моделька военной бронетехники, тоже со знаменем. С обратной стороны - бутылка и набор стопок в количестве шести штук.

Такой сувенирный настольный мини-бар получил название Штоф "Бахмут" БПМ-1 / 2С3 "Акация".

Согласно представленным в описании данным о "сувенирном патриотическом" товаре, высота поделки составляет 47 см, длина 23 см, ширина 27 см. Весит штоф 5,5 кг. Изготовлен из гипса, использована акриловая водостойкая краска.

Вот так выглядит скандальный штоф "Бахмут" (фото: скриншот)

Украинцам предлагают приобрести подобную подставку для алкогольных напитков по цене от чуть более тысячи до 1800 гривен. При продаже товара в комплектацию бутылка и стаканчики не входят.

Покупателям обещают доставить покупку в любой город с помощью почтовой отправки, или же возможен самовывоз.

Продукцию можно увидеть на сайтах крупных известных ретейлов, хотя на некоторых в настоящее время указывается, что товар или уже был продан, или снят продавцом.

В комментариях к описанию товара в сети люди называют подобную фантазию творцов продукции "пробитием нового дна", возмущаются из-за упорного желания некоторых хайповать на теме войны.

Вот так выглядит скандальный штоф "Бахмут" (фото: скриншот)

Что грозит спекулянтам на теме войны

Тут важно отметить, что подобная продукция может выйти маркетологам и производителям "боком". Дело в том, напомнили в Госпродпотребслужбе, что злоупотребление темой войны является нарушением законодательства.

Кроме того, в Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций предупреждают, что спекуляция на символах войны недопустима, а их использование в маркетинговых стратегиях брендов может восприниматься обществом как коммерциализация боли украинцев.

Напомним также, что закон Украины "О рекламе" запрещает: