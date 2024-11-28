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Приводят к лишнему весу: 7 мифов о похудении, в которые нужно перестать верить

Мифы о похудении, в которые стоит перестать верить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вокруг похудения возникает много мифов, которые только наносят вред организму. Диетолог назвала самые популярные, которые могут приводить к лишнему весу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eting well.

По словам эксперта, не

Обработанная еда всегда нездоровая

 

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