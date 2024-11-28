Приводят к лишнему весу: 7 мифов о похудении, в которые нужно перестать верить

Вокруг похудения возникает много мифов, которые только наносят вред организму. Диетолог назвала самые популярные, которые могут приводить к лишнему весу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eting well .

Все калории одинаковы

Диетолог Джессика Болл рассказала, что это неправда, ведь сколько калорий вы употребляете, имеет значение для похудения.

Например, съесть 200 калорий из печенья - это не то же, что съесть 200 калорий из овощей или нежирного белка. Пища, богатая клетчаткой, белком и полезными жирами, не только помогает дольше оставаться сытыми, но и снабжает организм питательными веществами, необходимыми для его наилучшего функционирования.

Эти сытные питательные вещества могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови, поддержать метаболизм и повысить уровень энергии более стойким способом.

С другой стороны, пища с высоким содержанием сахара или рафинированных углеводов с небольшим количеством других питательных веществ, таких как ультраобработанные закуски и сладости, может привести к ощущению голода и усталости, что затруднит соблюдение целей здорового питания.

От углеводов толстеют

Мнение о том, что для похудения нужно резко сократить углеводы, ложная.

По словам эксперта, не все углеводы по своей сути вызывают увеличение веса. Некоторые исследования показывают, что углеводы являются одними из наиболее сытных продуктов. То есть человек испытывает большее удовольствие в конце трапезы.

"Многим людям говорили, что им нужно резко сократить потребление углеводов, чтобы похудеть. Это связано с идеей, что углеводы увеличивают инсулин - влияющий на накопление жира. Однако это не так", - рассказал специалист по ожирению Спенсер Надольски.

Настоящим виновником могут быть ультраобработанные рафинированные углеводы и продукты с высоким содержанием сахара, которые могут вызвать скачки сахара в крови и привести к перееданию.

Вместо того, чтобы полностью исключать углеводы, сосредоточьтесь на выборе высококачественных цельных пищевых источников углеводов, таких как цельные зерна, бобы, фрукты и овощи, богатые клетчаткой, витаминами и минералами.

Нельзя есть после 7 вечера

Это еще один распространенный миф. Хотя вечерняя еда по своей сути нездорова. Планирование питания и приготовление здоровой пищи могут играть значительную роль в этом.

В зависимости от вашего образа жизни и ежедневного расписания, вечерний прием пищи может вписываться в здоровый образ жизни, особенно если вы заняты днем.

Важно только то, что и сколько вы едите, а не когда. Если ваши вечерние перекусы сбалансированы, то не причинят вреда фигуре.

Нужно больше дисциплины, чтобы похудеть

На самом деле потеря веса зависит не только от силы воли. Есть много факторов, включая генетику и гормоны, которые могут осложнить похудение.

Вместо того, чтобы соблюдать жесткую диету, создайте стойкие привычки в пище и включите физические упражнения.

Обработанная еда всегда нездоровая

Многие считают, что обработанные пищевые продукты богаты нездоровыми ингредиентами, но это не всегда так. На самом деле, фрукты и овощи часто замораживают на пике спелости, сохраняя содержание питательных веществ.

Вес должен снижаться еженедельно

Ошибочное мнение, что число на весах должно падать еженедельно, а если этого не происходит, то вы делаете что-то не так.

Важно помнить, что абсолютно нормально, когда вес стоит на месте во время похудения. Цифры могут меняться не еженедельно, но это не значит, что вы не достигаете прогресса.

Такие факторы, как потребление соли, алкоголь, стресс, задержка жидкости и воспаление могут повлиять на вес.

Нужно прекратить перекусывать, чтобы похудеть

Советы по похудению, которые сосредоточены исключительно на уменьшении калорий, могут рекомендовать исключить перекусы.

Однако, если между приемами пищи длится более четырех часов, вы можете проголодаться и позже переесть. Для этого случая сбалансированный перекус может практически помочь уменьшить общее количество калорий.