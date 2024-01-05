Приводит к затруднению дыхания и смерти: украинцев предупредили о серьезной болезни

Чем опасна дифтерия

Дифтерия - это инфекционная болезнь, возбудителем которой является бактерия Corynebacterium diphtheriae. Она опасна тем, что производит токсин, препятствующий образованию белка в организме, а на месте воспаления образуется пленка, которая может привести к затруднению дыхания и асфиксии (патологическое состояние, при котором возникает удушье).

Среди наиболее распространенных проявлений болезни:

боль в горле

повышенная температура, лихорадка

отек слизистой ротоглотки

налет на миндалинах серого цвета, осиплость голоса

отек шеи

увеличение шейных, подчелюстных лимфатических узлов

Важно, что всасывающийся в кровоток токсин может привести к осложнениям: миокардит, неврит, поражение почек и нарушение системы свертывания крови. Больные дифтерией чаще всего умирают именно от осложнений болезни.

Как передается болезнь

Заболевание передается воздушно-капельным путем (во время чихания, кашля, дыхания, общения) или через предметы быта (посуда, игрушки и любые вещи, которые касался больной или носитель бактерии). В зону риска находятся дети и взрослые, не имеющие прививки.

Врачи говорят, что инкубационный период дифтерии составляет от 3 до 10 дней. Недуга поражает слизистые: чаще всего - горло, мигдалики, гортань, нос, а реже - вульвовагинальный участок, конъюнктиву.

Также существует кожная форма дифтерии - не заживающая хроническая язва, покрытая грязно-серым налетом или заполненная некротическими массами.

Как защититься

Единственным действенным средством защиты от осложнений дифтерии является своевременно сделанная прививка в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Еще одним средством профилактики является соблюдение правил личной гигиены: мыть руки при контакте с больным, протирать предметы, которых мог касаться потенциально больной человек, часто проветривать помещение, особенно если там находится большое количество людей.

В случае отсутствия возможности вымыть руки, их нужно обработать спиртосодержащим антисептиком.

Специалисты отметили, что в последний раз эпидемию дифтерии в Украине регистрировали в период с 1991 по 1998 год. Тогда было зафиксировано около 20 тысяч случаев заболевания, 696 из которых - летальные.