Приводит к затруднению дыхания и смерти: украинцев предупредили о серьезной болезни
В Киевской области от дифтерии умерла 73-летняя женщина. Это единственный летальный случай этого заболевания в Украине за весь 2023 год. Важно знать, как уберечься от заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.
Чем опасна дифтерия
Дифтерия - это инфекционная болезнь, возбудителем которой является бактерия Corynebacterium diphtheriae. Она опасна тем, что производит токсин, препятствующий образованию белка в организме, а на месте воспаления образуется пленка, которая может привести к затруднению дыхания и асфиксии (патологическое состояние, при котором возникает удушье).
Среди наиболее распространенных проявлений болезни:
- боль в горле
- повышенная температура, лихорадка
- отек слизистой ротоглотки
- налет на миндалинах серого цвета, осиплость голоса
- отек шеи
- увеличение шейных, подчелюстных лимфатических узлов
Важно, что всасывающийся в кровоток токсин может привести к осложнениям: миокардит, неврит, поражение почек и нарушение системы свертывания крови. Больные дифтерией чаще всего умирают именно от осложнений болезни.
Как передается болезнь
Заболевание передается воздушно-капельным путем (во время чихания, кашля, дыхания, общения) или через предметы быта (посуда, игрушки и любые вещи, которые касался больной или носитель бактерии). В зону риска находятся дети и взрослые, не имеющие прививки.
Врачи говорят, что инкубационный период дифтерии составляет от 3 до 10 дней. Недуга поражает слизистые: чаще всего - горло, мигдалики, гортань, нос, а реже - вульвовагинальный участок, конъюнктиву.
Также существует кожная форма дифтерии - не заживающая хроническая язва, покрытая грязно-серым налетом или заполненная некротическими массами.
Как защититься
Единственным действенным средством защиты от осложнений дифтерии является своевременно сделанная прививка в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
Еще одним средством профилактики является соблюдение правил личной гигиены: мыть руки при контакте с больным, протирать предметы, которых мог касаться потенциально больной человек, часто проветривать помещение, особенно если там находится большое количество людей.
В случае отсутствия возможности вымыть руки, их нужно обработать спиртосодержащим антисептиком.
Специалисты отметили, что в последний раз эпидемию дифтерии в Украине регистрировали в период с 1991 по 1998 год. Тогда было зафиксировано около 20 тысяч случаев заболевания, 696 из которых - летальные.
Ранее мы сообщали, что нужно знать всем украинкам перед походом к гинекологу.
Также читайте, какие услуги украинцы смогут получить бесплатно у семейного врача в 2024 году.