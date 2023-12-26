Приведет к коме и даже смерти: какой препарат при неправильном приеме может навредить

Железо - незаменимый для организма микроэлемент. Важно получать его с продуктами питания. Однако избыточное количество может серьезно навредить организму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проеет Styler) со ссылкой на Instagram эндокринолога и диетолога Греты Донч.
Золотым стандартом для оценки уровня железа являются показатели ферритина и гемоглобина:
Принимая препараты железа, следует понимать, как они взаимодействуют с другими лекарствами:
По словам диетолога, железо может быть вредным, если вы получаете его слишком много. У здоровых людей прием высоких доз препаратов железа (особенно натощак) может вызвать расстройство желудка, запор, тошноту, боль в животе, рвоту и диарею.
Большое количество железа также может повлечь за собой более серьезные последствия, включая воспаление слизистой желудка и язвы.
Чрезвычайно высокие дозы железа (сотни или тысячи мг) могут вызвать органную недостаточность, запятую, конвульсию и смерть.
К людям, которые находятся в зоне риска, кому могут навредить дозы, относят:
Эндокринолог отметила, что больше всего железа в таких продуктах:
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