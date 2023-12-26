Приведет к коме и даже смерти: какой препарат при неправильном приеме может навредить

Что следует знать

Золотым стандартом для оценки уровня железа являются показатели ферритина и гемоглобина:

ферритин



Принимая препараты железа, следует понимать, как они взаимодействуют с другими лекарствами:

Левотироксин - одновременный прием железа и левотироксина может привести к клинически значимому снижению эффективности левотироксина у некоторых пациентов

Леводопа - некоторые данные свидетельствуют о том, что у здоровых людей препараты железа снижают всасывание леводопы, используемой для лечения болезни Паркинсона

Кальций может снижать биодоступность как негемового, так и гемового железа

Может ли железо навредить

По словам диетолога, железо может быть вредным, если вы получаете его слишком много. У здоровых людей прием высоких доз препаратов железа (особенно натощак) может вызвать расстройство желудка, запор, тошноту, боль в животе, рвоту и диарею.

Большое количество железа также может повлечь за собой более серьезные последствия, включая воспаление слизистой желудка и язвы.

Чрезвычайно высокие дозы железа (сотни или тысячи мг) могут вызвать органную недостаточность, запятую, конвульсию и смерть.

К людям, которые находятся в зоне риска, кому могут навредить дозы, относят:

беременные

младенцы и дети раннего возраста

женщины с обильными менструальными кровотечениями

частые доноры крови

онкологические больные

люди с сердечной недостаточностью

Источники железа

Эндокринолог отметила, что больше всего железа в таких продуктах: