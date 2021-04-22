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Ознаки інсульту, які повинен знати кожен: не пропустіть

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 15:08
Ознаки інсульту, які повинен знати кожен: не пропустіть Лікарі назвали найнебезпечніші ознаки інсульту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Інсульт небезпечне захворювання, які може наздогнати в будь-якому віці. Думка про те, що до інсультів схильні тільки літні люди – невірна. Вік є тільки одним з безлічі факторів ризику розвитку інсульту, але удар може трапитися практично у будь-якої людини.

Медики назвали п'ять важливих ознак інсульту, на які не можна не звертати уваги. Ці симптоми повинен знати кожен, пише NewsYou.

Інсульт - стан, при якому закупорка зупиняє приплив крові до мозку або, коли кровоносна судина всередині або навколо головного мозку лопається. Такий стан може виникнути в будь-якому віці й часто у пацієнтів напередодні хвороби не було навіть скарг на підвищений артеріальний тиск. Дослідження показують, що чверть всіх інсультів трапляється у людей молодше 65 років.

Найважливіші ознаки інсульту:

  • Раптова слабкість або оніміння однієї, або обох сторін тіла
  • Раптова втрата зору
  • Раптова втрата здатності говорити або сприймати мову
  • Раптове опущення обличчя, рук, труднощі при ходьбі
  • Різкий і дуже сильний головний біль

Швидка і кваліфікована медична допомога при таких симптомах дасть шанс на відновлення здоров'я і багатьох функцій організму Зволікання може призвести до паралічу і навіть смерті.

"Завдяки досягненням у галузі технологій та медицини ми тепер маємо нові методи лікування та терапії для лікування інсульту та зменшення ризику незворотного пошкодження або смерті. Інсульт залишається основною причиною серйозної хронічної інвалідності, такої як параліч, проблеми з мовою, проблеми з пам'яттю та емоційні проблеми", - зазначає доктор медицини з центру комплексного лікування інсульту Mayo Clinic Девід Міллер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пульс може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров'ям.

А також розповідали про те, що лікар пояснив, як не пропустити утворення тромбів під час COVID-19.

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