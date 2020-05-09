Ознаки інсульту, які з'являються за місяць до сильного удару: важливо не пропустити

Інсульт знаходиться в трійці захворювання, які найчастіше в Україні призводять до летального результату. Це хвороба, яка блокує кров до якої-небудь ділянки мозку. Таке блокування веде до погіршення надходження кисню і це викликає відмирання. Якщо ділянка була відповідальна за мову, слух, зір, координацію, то у людини може наступити параліч функцій.

Блокування крові може викликати шматок холестерину, який потрапив в дрібну судину й утворив там пробку. Такі пробки утворюються в різних судинах в тілі людини. Вчені відзначають, що такий процес відбувається поступово і холестеринові шматочки відколюються невеликими шматочками й спочатку вони забивають дрібні судини. При цьому стан здоров'я людини порушується непомітно і симптоми бувають настільки незначними, що на них не звертають увагу.

1. Галюцинації. Вони можуть бути різні: зорові, слухові, запахи. Якщо пацієнт не приймає препарати, які впливають на нервову систему, то такі галюцинації є вірною ознакою того, що в мозку відбувається відмирання клітин.

2. Тунельний зір. Людина добре бачить прямо перед собою, а от по боках предмети розпливаються. Якщо така проблема розвивається поступово, то це ознака погіршення зору, а от якщо раптово – то це привід негайно звернутися до лікаря. Також це стосується будь-яких інших погіршень зору або слуху.

3. Різкий головний біль. Якщо він з'явився раптово і нічого подібного з вами раніше не було, то це привід негайно звернутися до лікаря.

4. Порушення руху. Перевірити координацію нескладно – просто встаньте перед дзеркалом або попросіть рідних поспостерігати за вами. Підніміть обидві руки, підніміть обидві ноги і якщо помітите, що рухи не синхронні, то негайно звертайтеся до лікаря. Те ж саме стосується й асиметричної усмішки. Якщо у вас порушилася координація, значить в мозок надходить недостатня кількість кисню, викликайте лікаря.

5. Порушення мови. Пацієнти зазвичай не помічають, що з мовою щось не так, і про це повідомляють навколишні. Не відмахуйтеся, перевірте ще раз і вирушайте до лікаря або викличте швидку. Також можуть виникнути проблеми з розумінням того, що вам говорять.

6. Різкі стрибки тиску. Цей сигнал відноситься до серйозної патології, з якою треба починати боротьбу як можна раніше, оскільки вона викликає більш серйозні проблеми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус може викликати інсульт навіть в абсолютно здорової людини.