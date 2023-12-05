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Назначает большинство педиатров. Врачи назвали препарат, который никогда не нужно покупать

Фото: Нифуроксазид - не является доказательным препаратом (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Большинство педиатров Украины и других постсоветских стран при любом случае и намеке на ослабление стула сразу прописывают просто "чудо-средство" под названием Нифуроксазид. Он известен также под другими торговыми названиями Энтерофурил, Эксефурил, Стопдиар, Экофурил, Нифурал и некоторые другие.

Почему не нужно покупать это лекарство, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество "Доказательные родители" в Facebook.

Что известно о Нифуроксазиде

Первыми антимикробный антибактериальный препарат, действующий непосредственно в кишечнике, начали выпускать во Франции, и именно там в 2003 году запретили полностью использовать в педиатрии и очень ограничили у взрослых.

По инструкции это "чудо средство" должно быстро уничтожать энтеропатогенные бациллы: Shigella, Eschеrichia coli, Klebsiella и других, но никакого масштабного исследования с этим действующим веществом проведено не было. Зато препарат имеет кучу очень неприятных "побочек".

К ним относятся

  • усиление диареи
  • кишечные кровотечения
  • боль в эпигастрии
  • тошнота и рвота
  • острые аллергические реакции

Отмечается, что ни один антибиотик не действует на вирусы. А диарея имеет вирусное происхождение.

"А когда имеет место бактериальная кишечная инфекция, местного лечения ни в коем случае недостаточно, требуется системный препарат", - отметили медики.

По последним научным данным диарея легкой и средней степени вообще не нуждается в лечении, только соответствующей регидратации.

Научное сообщество FMA и первый производитель, тщательно проанализировав соотношение пользы (очень сомнительной) и рисков побочных реакций (серьезные и высокие), решили запретить Нифуроксазид для использования у детей раннего возраста и не рекомендовать у пациентов других возрастов.

Как мы раньше писали, врач рассказала, как поступать при температуре у ребенка.

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