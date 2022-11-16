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Пришла на могилу к мужу: российская ракета убила женщину под Киевом

Под Киевом российская ракета убила женщину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

15 ноября россияне нанесли масштабный ракетный удар по всей Украине. В Киевской области погибла 69-летняя жительница села Плесецкое. Она пришла на могилу к мужу во время ракетного обстрела.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Детали смерти украинки

Пожилая украинка получила смертельное ранение обломками российской ракеты, когда пришла на могилу супруга на кладбище. Тело погибшей нашли возле его могилы.

"Выражаю соболезнования близким погибшей. Еще раз подчеркиваю, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях!" – написал Небитов.

Российская ракета лишила жизни украинку (фото: Андрей Небитов/Telegram)

Ракета попала в дом в Киевской области

Также 15 российская ракета попала в частный дом в Киевской области.

"Вражеская ракета попала в дом мирных жителей одного из районов. Повреждена крыша, разрушена часть перекрытия", - сообщали в полиции.

Читайте также, ВСУ показали, как сбили ночью российскую крылатую ракету.

Напомним, как ранее сообщали в Воздушных силах ВСУ, за вчера украинским военным удалось сбить 73 ракеты, а также 10 дронов-камикадзе "Шахед" и один беспилотник "Орлан"

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ракетный удар