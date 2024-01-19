"Принял на себя удар гранаты". Медики поделились историей героя, раненого под Бахмутом

История военного Олега Лучина

Олег родом из села Зимная Вода, что под Львовом. Мужчину мобилизовали год назад и уже вскоре отправили в Бахмут.

Тяжелое ранение воин получил в конце августа. Россияне сбросили гранату с дрона в окоп. В зоне поражения находились три защитника, но весь удар пришелся на Олега. Он получил множественные ранения. Больше всего пострадали ноги.

"Из-за обстрелов раненого долго не могли эвакуировать. Турникеты пробыли на ногах Олега 8 часов - ткани начали отмирать. Поэтому медикам стабпункта пришлось ампутировать конечности. Впоследствии жизнь защитника продолжили спасать врачи Днепра, Киева и Львова", - рассказывают медики.

Защитник проходит реабилитацию во Львове (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

В Центр "НЕЗЛАМНІ" Олег прибыл в крайне тяжелом состоянии.

"Состояние пациента осложняла мультирезистентная бактериальная инфекция, которая не контролировалась антибиотикотерапией. Это сильно повлияло на работу легких и почек. В Днепре он проходил процедуру гемодиализа. Когда он поступил к нам, работу внутренних органов поддерживали аппараты. Десять дней он пробыл в нашей реанимации. С начала мы должны были побороть инфекцию. А когда нам это удалось, мы закрыли дефекты мягких тканей, возникшие после ампутации конечностей", - рассказывает хирург Марьян Кузьмак.

Защитник все еще находится на реабилитации. С ним работают физические терапевты. Также медики планируют восстановить мягкие ткани лица и носовую перегородку защитника, которые повреждены обломками.

"В рамках совместного проекта Центра "НЕЗЛАМНІ" и L'Oreal Украина - "(Не) до краси" - наши хирурги вместе с одесскими коллегами выполнят операцию по реконструкции и пластике носа. А после этого специалисты Центра эстетической медицины Первого медобъединения Львова окончательно наведут красоту - зашлифуют рубцы и шрамы", - объясняют медики.

Они добавляют, что Олег больше всего мечтает снова стать на ноги. А еще - чтобы его с женой семья, в которой уже растет дочь, пополнилась еще и сыном.

Олега Лучина ждет длительная реабилитация (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)