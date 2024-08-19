"Принимать их не всегда безопасно". Эксперт рассказал о плюсах и рисках диетических добавок

Что нужно знать о диетических добавках

Диетические добавки включают витамины, травы, минералы, ферменты и аминокислоты и доступны в различных формах, таких как таблетки, капсулы, резинки, чаи, порошки, леденцы или батончики. К распространенным добавкам относятся витамины C и D, рыбий жир, эхинацея, мелатонин, кальций, железо, пребиотики и пробиотики.

Некоторые диетические добавки могут способствовать улучшению общего состояния здоровья и уменьшению риска возникновения определенных заболеваний. Однако это не гарантирует их безопасность. Они могут вызвать побочные эффекты, такие как повреждение органов и нервной системы.

Преимущества и целесообразность

Диетические добавки являются ценным источником питательных веществ. В некоторых случаях врач может рекомендовать их прием, например, при железодефицитной анемии или риске остеопороза.

Врач может рекомендовать диетические добавки, если человек:

обладает высоким риском заболевания, который можно снизить с помощью дополнительных питательных веществ;

требует дополнительных питательных веществ, например во время беременности или кормления грудью;

имеет заболевание, осложняющее усвоение питательных веществ, например почечную недостаточность;

соблюдает специализированную или ограниченную диету, исключающую определенные питательные вещества;

страдает недоеданием и не получает достаточного количества питательных веществ из пищи;

имеет лабораторные результаты, свидетельствующие о дефиците конкретного питательного вещества;

является пожилым человеком и испытывает трудности с усвоением питательных веществ из пищи.

Побочные эффекты и риски

Риск побочных эффектов увеличивается, если принимать большое количество добавок одновременно или в высоких дозах. Поскольку многие диетические добавки содержат питательные вещества, которые человек уже получает из пищи, легко можно превысить допустимую дозу.

Возможные побочные эффекты диетических добавок включают тошноту, рвоту, головную боль, запор и чрезмерную сонливость. Длительные осложнения могут включать поражение печени или других органов, снижение прочности костей, аномалии развития плода, повышенный риск кровотечения, изменение реакции на анестезию, снижение эффективности химиотерапии и повреждение нервной системы.

Кроме того, некоторые добавки могут взаимодействовать с назначенным лекарством. Например, витамин К может снизить эффективность варфарина, разжижающего кровь препарата. Поэтому всегда важно информировать врача о любых добавках, которые вы принимаете.

Риски и преимущества, связанные с приемом любой добавки, зависят от типа добавки, дозировки, причин ее использования, общего состояния здоровья и принятых лекарств. Обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом, чтобы убедиться, что диетические добавки безопасны для вас.

Стоит знать

Некоторые диетические добавки связывают с понижением риска определенных заболеваний и улучшением общего состояния здоровья. К примеру, фолиевая кислота снижает риск проблем с развитием плода, Омега-3 жирные кислоты способствуют здоровью сердца, кальций и витамин D помогают замедлить потерю костной массы, а витамины A, C и E положительно влияют на здоровье глаз. Некоторые травы, такие как зверобой и розмарин, обладают антиоксидантными свойствами, пробиотики поддерживают пищеварение и иммунитет, а магний способствует улучшению сна.

Время, необходимое для заметного эффекта приема добавки, зависит от ее типа и дозы. Это может занять от нескольких дней до недель или даже месяцев.