Принимать антидепрессанты или нет. Эти вещи о таких препаратах должны знать все

Во время войны все больше украинцев задумываются о приеме антидепрессантов. Многим кажется, что волшебные пилюли смогут улучшить настроение, вернуть радость от жизни.

Но с этим лекарством не все так просто и принимать их "для настроения" - нельзя. Что такое антидепрессанты и в каких случаях они действительно нужны, - рассказали специалисты Минздрава.

Что такое антидепрессанты

Антидепрессанты - это общее название для нескольких групп препаратов, которые назначают прежде всего в случае депрессивного расстройства и его разновидностей (например предменструальное дисфорическое нарушение). Впрочем, не все психические расстройства нуждаются в антидепрессантах, и не только депрессию можно ими лечить.



Антидепрессанты влияют на то, как наши нейроны общаются друг с другом – в частности, когда речь идет о настроении. Эти лекарства не делают людей счастливыми они помогают функционировать, найти силы на психотерапию или "просто" делать будничные дела. Слово "просто" в кавычках, потому что в случае психических расстройств будничные дела – это очень сложно.

Как врачи определяют, что пациенту нужны антидепрессанты

Преимущественно врачи могут назначить лечение антидепрессантами пациентам с психическим расстройством. Психическое расстройство - это не собственный выбор или лень, или невозможность просто "собрать себя в кучку". Но это и не отсутствие счастья или неизбежное следствие действия стрессоров или переживания потери.

Такие расстройства бывают у живущих в безопасности и достатке. И их может не быть у тех, кто пережил что-то травматическое и трагическое. Это состояние не зависит от силы личности или мудрости.

Психические расстройства являются следствием взаимодействия генетики человека с его физиологией, жизненными обстоятельствами, образом жизни, перенесенными болезнями, поведенческими паттернами, даже климатом. И самолечение здесь так же опасно, как и в других случаях со здоровьем.

Любое психическое расстройство - это заболевание, имеющее свои диагностические критерии, среди которых является создание расстройством существенных помех в повседневной жизни: общении, работе, отношениях или даже в личной гигиене. Лечение психических расстройств также основано на протоколах, как и лечение внутренних или инфекционных болезней, а психиатрические препараты прошли клинические испытания и сертификацию.

Можно ли справиться без таблеток

Врачи подчеркивают, что можно спать по 8 часов, нормально питаться, добавить витамины в рацион, ежедневно заниматься спортом – но это не помогает справиться с психическим расстройством. Для его преодоления нужны не только сон и здоровый образ жизни, но и медикаменты, психотерапия и время.

Конечно, со временем определенные расстройства могут пройти самостоятельно, но есть ряд "но". Пока продолжается психическое расстройство, человеку бывает тяжело, даже невозможно выполнять будничные обязанности, работать, вести "здоровый образ жизни", и это усугубляет ситуацию и уменьшает шансы на выздоровление. Более того, человек может прибегать к вредным способам "помощи" себе, таких, как употребление алкоголя или наркотических веществ.

Без лечения психическое расстройство может завершиться не выздоровлением, а самоубийством. Это слишком большие риски, поэтому лучше сразу идти к врачу, когда чувствуете, что "уже не выгребаете и стали сами непохожи". Медикаментозное лечение психических расстройств позволяет выиграть время и не дает пренебречь человеком. Проблем в жизни оно не устраняет – но оно предотвращает появление новых, и дает силы справиться с имеющимися. Это тоже немало.

Как подбирают антидепрессанты

Правильно подобранный препарат зависит не только от диагноза, который может поставить только врач, но и от всей истории болезни, семейного анамнеза и других препаратов, которые человек употребляет.

Если врач назначил психиатрический препарат, но "чуда не произошло", это не значит, что врач плохой, а доказательная медицина – неэффективна. Часто нужный препарат и его дозу врач подбирает в несколько подходов - это нормальная практика, предусмотренная медицинскими протоколами лечения.

Есть лекарства так называемых первой, второй, третьей линии терапии - если не подействовали лекарства первой линии (самые распространенные и универсальные), то пробуют дальше, пока не подберут нужную схему лечения. В подавляющем большинстве случаев это удается сделать.

А что со страшными побочными эффектами?

Действительно, у ряда антидепрессантов есть побочные эффекты: потеря либидо, изменения в режиме сна, набор веса - не все одновременно. Некоторые побочные исчезают самостоятельно – по мере привыкания к препарату, некоторые только после прекращения курса лечения. А иногда врачи выбирают другой препарат. И побочные эффекты бывают не у всех людей.

Набор веса или потеря сексуального влечения – это неприятно. Но люди в состоянии депрессии и без лекарств теряют либидо или отношения вообще, здоровый сон, аппетит или получают расстройства пищевого поведения. И на чаше весов - человеческая жизнь, потому что некоторые могут злоупотреблять алкоголем или попытаться покончить с собой.

Кто назначает антидепрессанты

Только врач-психиатр, а не психолог. Основанием такого назначения должен стать диагноз и история болезни. После назначения схемы идет тесное взаимодействие врача и пациента – для отслеживания динамики. И на антидепрессанты обязательно выписывают рецепт.

Не стоит бояться психиатров и антидепрессантов – они призваны облегчить жизнь и дать возможность для решения проблем. Без надлежащего лечения психические расстройства, как и какие-либо болезни, могут ухудшиться и затронуть другие звенья здоровья и сферы жизни.

Мы не ждем, что опухоль рассосется сама, переломанные кости без вмешательства хирурга правильно срастутся, а кариес затянется новой эмалью – мы идем лечиться. В случае психических расстройств следует поступать так же.