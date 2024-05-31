"Приезжай защищать страну". Потап показался на фоне пальм и разозлил украинцев (фото)

Потап снова разозлил украинцев

Так, исполнитель опубликовал новую фотографию из-за границы и написал, что всю свою жизнь всегда ищет новые возможности, расширяет карту рабочих проектов и географию профессиональной деятельности.

Также он сказал, что за последнее время преодолел тысячи миль.

"Рабочие визиты и постоянная работа на студиях в США, Нидерландах, Испании, Германии и Колумбии, Варшава и Лондон, работа над видеопродакшеном в Софии и Португалии", - написал рэпер.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Далее он отметил, что украинские представители шоубизнеса начали формировать отдельную нишу в мировой сфере развлечений.

В конце Потап заявил, что это наше время и украинцы не должны терять ни одной возможности заявить о себе.

Похоже, именно этим и занимается исполнитель за рубежом, пока его коллеги и земляки защищают родную землю с оружием в руках.

Реакция юзеров

Украинцы считают, что пост о "новых возможностях и расширении географии профессиональной деятельности" является неуместным, ведь в стране война.