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"Приезжай защищать страну". Потап показался на фоне пальм и разозлил украинцев (фото)

Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский рэпер и продюсер Потап в очередной раз нарвался на хейт украинцев. На этот раз он показался на фоне пальм и порассуждал о "новых возможностях" за границей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Потап снова разозлил украинцев

Так, исполнитель опубликовал новую фотографию из-за границы и написал, что всю свою жизнь всегда ищет новые возможности, расширяет карту рабочих проектов и географию профессиональной деятельности. 

Также он сказал, что за последнее время преодолел тысячи миль.

"Рабочие визиты и постоянная работа на студиях в США, Нидерландах, Испании, Германии и Колумбии, Варшава и Лондон, работа над видеопродакшеном в Софии и Португалии", - написал рэпер.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Далее он отметил, что украинские представители шоубизнеса начали формировать отдельную нишу в мировой сфере развлечений.

В конце Потап заявил, что это наше время и украинцы не должны терять ни одной возможности заявить о себе.

Похоже, именно этим и занимается исполнитель за рубежом, пока его коллеги и земляки защищают родную землю с оружием в руках.

Реакция юзеров

Украинцы считают, что пост о "новых возможностях и расширении географии профессиональной деятельности" является неуместным, ведь в стране война.

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