Приянка Чопра задала тренд: где в Украине и за сколько купить самое модное платье лета (фото)

Приянка Чопра поразила невероятным образом от Balmain на балу Met Gala 2025, задав тренд на платья в горох. Если вы хотите повторить звездный выход, мы нашли для вас 5 модных платьев с аналогичным принтом, которые можно прямо сейчас купить в Украине.
Где найти платье в горох, чтобы этим летом выглядеть, как настоящая звезда - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Индийская модель и актриса поразила появлением на синей дорожке в индивидуально пошитом платье в горошек от Оливье Рустена для Balmain, которое идеально соответствовало теме бала.
Образ дополняли драматичная шляпа с широкими полями, черные перчатки и роскошное изумрудное ожерелье от Bulgari - бренда, амбассадором которого она является.
Принт polka dot, который среди многих известен как горох, входит в категорию вечных трендов. А с появлением Приянки на таком масштабном модном мероприятии он точно будет одним из самых актуальных в летнем сезоне.
Смело выбирайте платья в горох и поражайте окружающих! Это отличный вариант как для вечерних, так и дневных прогулок.
В Украине уже сейчас можно найти несколько модных вариантов похожих платьев. Это могут быть сарафаны средней длины с объемным рукавом, приталенные макси-платья и мини с коротким рукавом или без.
Reserved. Платье миди в горох - 1500 грн.
Flow. Платье макси с глубоким V-образным вырезом и короткими рукавами-фонариками - 3090 грн.
Сісі Сососо. Сатиновое платье в горох - 2900 грн.
Sinsay. Платье-сарафан в горошек - 219 грн.
Must Have. Сатиновое платье с открытой спиной - 2799 грн.
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При написании материала были использованы следующие источники: сайты Must Have, Sinsay, Сісі Сососо, Flow, Reserved.