Приянка Чопра задала тренд: где в Украине и за сколько купить самое модное платье лета (фото)

Что известно об образе Приянки на Met Gala

Индийская модель и актриса поразила появлением на синей дорожке в индивидуально пошитом платье в горошек от Оливье Рустена для Balmain, которое идеально соответствовало теме бала.

Образ дополняли драматичная шляпа с широкими полями, черные перчатки и роскошное изумрудное ожерелье от Bulgari - бренда, амбассадором которого она является.

Приянка Чопра на Met Gala 2025 (фото: Getty Images)

Принт polka dot, который среди многих известен как горох, входит в категорию вечных трендов. А с появлением Приянки на таком масштабном модном мероприятии он точно будет одним из самых актуальных в летнем сезоне.

Смело выбирайте платья в горох и поражайте окружающих! Это отличный вариант как для вечерних, так и дневных прогулок.

Платье в горох, как у Приянки Чопры на Met Gala 2025: где купить и за сколько

В Украине уже сейчас можно найти несколько модных вариантов похожих платьев. Это могут быть сарафаны средней длины с объемным рукавом, приталенные макси-платья и мини с коротким рукавом или без.

Reserved. Платье миди в горох - 1500 грн.

Платье в горох миди (коллаж: РБК-Украина)

Flow. Платье макси с глубоким V-образным вырезом и короткими рукавами-фонариками - 3090 грн.

Платье макси в горох (коллаж: РБК-Украина)

Сісі Сососо. Сатиновое платье в горох - 2900 грн.

Сатиновое платье в горох (коллаж: РБК-Украина)

Sinsay. Платье-сарафан в горошек - 219 грн.

Модный сарафан в горошек (коллаж: РБК-Украина)

Must Have. Сатиновое платье с открытой спиной - 2799 грн.

Платье в горох с открытой спиной (коллаж: РБК-Украина)