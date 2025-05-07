Приянка Чопра задала тренд: где в Украине и за сколько купить самое модное платье лета (фото)
Приянка Чопра поразила невероятным образом от Balmain на балу Met Gala 2025, задав тренд на платья в горох. Если вы хотите повторить звездный выход, мы нашли для вас 5 модных платьев с аналогичным принтом, которые можно прямо сейчас купить в Украине.
Где найти платье в горох, чтобы этим летом выглядеть, как настоящая звезда - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Что известно об образе Приянки на Met Gala
Индийская модель и актриса поразила появлением на синей дорожке в индивидуально пошитом платье в горошек от Оливье Рустена для Balmain, которое идеально соответствовало теме бала.
Образ дополняли драматичная шляпа с широкими полями, черные перчатки и роскошное изумрудное ожерелье от Bulgari - бренда, амбассадором которого она является.
Приянка Чопра на Met Gala 2025 (фото: Getty Images)
Принт polka dot, который среди многих известен как горох, входит в категорию вечных трендов. А с появлением Приянки на таком масштабном модном мероприятии он точно будет одним из самых актуальных в летнем сезоне.
Смело выбирайте платья в горох и поражайте окружающих! Это отличный вариант как для вечерних, так и дневных прогулок.
Платье в горох, как у Приянки Чопры на Met Gala 2025: где купить и за сколько
В Украине уже сейчас можно найти несколько модных вариантов похожих платьев. Это могут быть сарафаны средней длины с объемным рукавом, приталенные макси-платья и мини с коротким рукавом или без.
Reserved. Платье миди в горох - 1500 грн.
Платье в горох миди (коллаж: РБК-Украина)
Flow. Платье макси с глубоким V-образным вырезом и короткими рукавами-фонариками - 3090 грн.
Платье макси в горох (коллаж: РБК-Украина)
Сісі Сососо. Сатиновое платье в горох - 2900 грн.
Сатиновое платье в горох (коллаж: РБК-Украина)
Sinsay. Платье-сарафан в горошек - 219 грн.
Модный сарафан в горошек (коллаж: РБК-Украина)
Must Have. Сатиновое платье с открытой спиной - 2799 грн.
Платье в горох с открытой спиной (коллаж: РБК-Украина)
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